Netflix Geeked Week 2022: Trailer verspricht Neuigkeiten zu Resident Evil, Cyberpunk & mehr

Netflix möchte auch in diesem Jahr wieder eine Woche lang all das feiern, was Geeks lieben. Zur Netflix Geeked Week 2022 veröffentlichte der VoD-Anbieter heute einen ersten Trailer, der einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was uns im Rahmen des Events erwarten wird. Das Video zeigt unter anderem Ausschnitte aus der kommenden „Resident Evil“-Serie sowie zur bereits vor geraumer Zeit angekündigten Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“.

Fünf vollgepackte Tage mit neuen Infos zu Netflix-Filmen und -Serien

Allzu lange müssen sich interessierte Zuschauer übrigens nicht mehr gedulden, denn schon am 6. Juni 2022 fällt der Startschuss. Der Trailer verspricht ein wahrlich prall gefülltes Programm, denn zu sehen sind Ausschnitte aus diversen heißerwarteten Projekten. Einige davon haben natürlich auch einen Bezug zur Games-Branche, beispielsweise die beiden zuvor bereits erwähnten Serien sowie Neuigkeiten zum „Cuphead“-Cartoon sowie mögliche Details zur „Arcane“-Fortsetzung.

Denkbar wäre des Weiteren, dass es frische Infos zu verschiedenen Videospiel-Adaptionen geben wird, die sich bei Netflix gegenwärtig in Arbeit befinden, die jedoch lange kein Update mehr erhalten haben. Hierzu zählen unter anderem ein „BioShock“-Film, eine neue „Castlevania“-Zeichentrickserie, die Animationsserie „Tekken: Bloodline“ und eine Cartoon-Serie basierend auf dem „Tomb Raider“-Franchise.

Mehr zu Netflix:

Darüber hinaus dürften uns Informationen zu einigen kommenden Prestige-Projekten des Streaming-Anbieters erwarten, allen voran der DC Comics-Adaption „The Sandman“, die auf dem gleichnamigen Graphic Novel-Kulttitel basiert. Auch Neuigkeiten zur 2. Staffel von „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“, zu Season 4 von „Stranger Things“ und Staffel 3 von „The Umbrella Academy“ stehen auf dem Plan. Zudem dürfte Netflix sehr wahrscheinlich erstes Bildmaterial aus dem Fantasy-Abenteuer „One Piece“ zeigen, das auf dem gleichnamigen Manga-Hit basiert.

Die Netflix Geeked Week 2022 läuft in virtueller Form vom 6. bis 10. Juni 2022.

Auf Neuigkeiten zu welchem Netflix-Projekt während der Geeked Week 2022 freut ihr euch besonders?

Weitere Meldungen zu Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren