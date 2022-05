PlayStation Plus: Spiele für Extra und Premium angekündigt – Ubisoft+ mit dabei

PlayStation Plus startet in Kurze in das dreistufige Modell mit den Wahlmöglichkeiten Essential, Extra und Premium. Dank der heutigen Ankündigung steht fest, mit welchen Spielen der neue Dienst freigeschaltet wird.

PlayStation Plus wird hierzulande im Juni in das dreistufige Modell umgewandelt, das sich aus Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Während die erste Stufe dem bisherigen PlayStation Plus entspricht und Kunden zum gleichen Preis von rund 60 Euro pro Jahr auf die bekannten Vorteile zugreifen lässt, umfassen die beiden höherpreisigen Stufen einen Zugriff auf zahlreiche neuere und ältere Spiele, die zum Teil als Streamingversion angeboten werden.

Eine umfangreiche Übersicht über die Bestandteile von Essential, Extra und Premium samt ihrer Preise findet sich in der verlinkten Meldung.

Nachdem zunächst unklar war, mit welchen Spielen die PS Plus-Bibliotheken gefüllt werden, gab Sony heute umfangreiche Listen heraus, in denen Spiele wie „The Last of Us Remastered“ und „Marvel’s Spider-Man“ aber auch reichlich Games von Drittanbietern aufgeführt sind, darunter „Assassin’s Creed Valhalla“.

Das Unternehmen verweist darauf, dass es sich um eine Auswahl handelt. Die aktualisierte Spieleliste soll zum Launch des neuen PlayStation Plus folgen.

Die PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium in der Übersicht

Die nachfolgend mit drei Sternchen (***) versehenen Spiele stehen PlayStation Plus-Mitgliedern ab der Stufe Extra als Teil von Ubisoft+ zur Verfügung, was zugleich bedeutet, dass Ubisofts Dienst mit integriert ist.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | From Software, PS4

| From Software, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding und Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Drittanbieter-Partner

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Klassiker in der Premium-Stufe

Mit der Einführung des neuen PS Plus-Modells wird PlayStation Now beendet und ein Teil der Premium-Stufe. Mitglieder sind unter anderem in der Lage, allerlei PS3-Klassiker über das Streaming zu genießen. Eine Übersicht findet ihr weiter unten. Doch auch andere Klassiker werden über Premium angeboten. Dazu gehören:

Klassikerkatalog – Erste PlayStation und PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Everybody’s Golf | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Kurushi | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Jumping Flash! | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Syphon Filter | Bend Studio, Erste PlayStation

| Bend Studio, Erste PlayStation Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Drittanbieter-Partner

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation Worms World Party | Team 17, Erste PlayStation

| Team 17, Erste PlayStation Worms Armageddon | Team17, Erste PlayStation

Klassikerkatalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Drittanbieter-Partner

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Originale PS3-Spiele (via Streaming)

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest for Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

|Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Drittanbieter-Partner

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Sony weist darauf hin, dass für das Cloud-Streaming eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s erforderlich ist. 15 Mbit/s sind es für 1080p.

Weitere Spiele folgen monatlich

Die genannten Spiele stellen nur den Anfang dar. Denn Sony möchte monatlich neue Titel in die Bibliothek packen: „Eine zusätzliche monatliche Aktualisierung um neue Spiele für PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder wird zur Mitte eines jeden Monats durchgeführt. Die Anzahl der aktualisierten Spiele variiert von Monat zu Monat.“

Für die Essential-Stufe gilt wie gewohnt: Die bisherigen PS Plus-Spiele werden weiterhin am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet.

Weitere Details zur heutigen Ankündigung findet ihr auf dem PlayStation Blog.

