PlayStation Plus Premium: 6 enthaltene Testversionen in der Übersicht

Wer sich für die höchste Stufe des neuen PlayStation Plus-Modells entscheidet, darf sich unter anderem über zeitlich begrenzte Testversionen freuen. Ein paar davon verriet heute Nick Maguire auf dem PlayStation Blog.

Genauer beschrieben nannte er zwei Testversionen von hauseigenen Produktionen. Weitere vier beziehen sich auf Third-Party-Spiele.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Naughty Dog)

(Naughty Dog) Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

(Guerrilla Games) Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

(CD Projekt RED) Landwirtschafts-Simulator 22 (Giants Software)

(Giants Software) Tiny Tina’s Wonderlands (Gearbox)

(Gearbox) WWE 2K22 (Visual Concepts)

Zwei Stunden Zeit zum Testen

Sobald sich die Abonnenten eine Testversion heruntergeladen haben, dürfen sie zwei Stunden lang testen. In bestimmten Fällen kann es auch mehr oder weniger sein. Natürlich wird die Zeit nur erfasst, wenn ihr euch im Spiel befindet. Somit könnt ihr für euch interessante Spiele ausführlich testen und euch dann für oder gegen den Erwerb entscheiden. Im Falle eines Kaufs dürft ihr euren Spielstand und freigeschaltene Trophäen behalten.

Wie viele Testversionen insgesamt enthalten sind, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls soll das Angebot mit der Zeit stets erweitert werden. Immer zur Mitte eines Monats möchte Sony neue Spiele ins Angebot aufnehmen. Die monatlichen Plus-Titel hingegen stoßen wie bisher am Monatsanfang dazu.

Neben den zeitlich begrenzten Testversionen profitieren die Premium-Kunden vom bisherigen PlayStation Now-Angebot. Darunter befinden sich PS1-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele. Außerdem gibt es Zugriff auf 340 Spiele aus früheren PlayStation-Generationen. Fünf Titel davon wurden bereits geleakt.

Die enthüllten Spiele für Extra- und Premium-Abonnenten findet ihr im folgenden Artikel:

Das neue PS Plus geht in Europa am 23. Juni an den Start. Amerikaner dürfen bereits am 13. Juni loslegen, Japaner schon am 2. Juni und die anderen Asiaten sogar schon am 24. Mai. Die europäischen Kunden müssen sich also noch eine Weile gedulden.

Quelle: PlayStation Blog

