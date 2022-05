Prey: Erster Teaser Trailer zum neuen Predator-Film veröffentlicht

Nachdem „Predator – Upgrade“ 2018 weder Kritiker noch Kinozuschauer von sich überzeugen konnte, verschwand der ikonische Alien-Jäger von der Bildfläche. Mit „Prey“ feiert das „Predator“-Franchise dieses Jahr endlich sein Comeback und das exklusiv bei Disney+. Zum neuesten Ableger der kultigen Filmreihe veröffentlichten die Verantwortlichen heute einen ersten Teaser Trailer, der einen Einblick ins neue Setting gewährt.

Prey spielt vor den bisherigen Filmen

Die Story von „Prey“ ist 300 Jahre in der Vergangenheit angesiedelt und spielt somit lange vor den bisherigen vier „Predator“-Filmen. Verbindungen zum letzten Teil der Reihe wird es entsprechend keine geben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Naru, eine erfahrene Comanchen-Kriegerin zur Zeit des Wilden Westens, die mit dem außerirdischen Monster aneinandergerät. Verzweifelt versucht sie, ihren Stamm vor dem technologisch deutlich überlegenen Jäger zu beschützen.

Den Verantwortlichen war es ein Anliegen, den Stamm der Comanchen möglichst authentisch darzustellen. Vor allem Jhane Myers, die als Produzentin am Science-Fiction-Actionfilm beteiligt ist, ist dafür bekannt, diesbezüglich große Sorgfalt walten zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, besteht die Besetzung des Werks nahezu ausschließlich aus Personen, die selbst indigene Wurzeln haben und zu den Ureinwohnern oder First Nations zählen.

Inszeniert wird „Prey“ von Regisseur Dan Trachtenberg („10 Cloverfield Lane“), während Patrick Aison („Jack Ryan“) das Drehbuch geschrieben hat. Als Produzenten sind neben Myers ebenfalls John Davis („Jungle Cruise“) und Lawrence Gordon („Watchmen“) am Projekt beteiligt. Des Weiteren sind Marty Ewing („It: Chapter Two“), James E. Thomas , John C. Thomas sowie Marc Toberoff („Fantasy Island“) als Ausführende Produzenten involviert. In den Hauptrollen sind derweil Amber Midthunder („Legion“) und Stefany Mathias („The Devil You Know“) zu sehen.

Falls ihr die Wartezeit bis zur Veröffentlichung des neuen „Predator“-Films überbrücken möchtet, könnt ihr im asynchronen Multiplayer-Spiel „Predator: Hunting Grounds“ wahlweise selbst in die Rolle des gefürchteten Alien-Jägers schlüpfen, um einen Trupp Marines auseinanderzunehmen. Alternativ könnt ihr im Verbund mit anderen menschlichen Mitspielern versuchen, den Angriff der außerirdischen Kampfmaschine heile zu überstehen.

„Prey“ ist ab dem 5. August 2022 exklusiv bei Disney+ verfügbar.

