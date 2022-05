The Callisto Protocol: Eklige Nahaufnahme eines Monsters und Neuigkeiten in dieser Woche

The Callisto Protocol:

Ein weiteres Bild aus "The Callisto Protocol" wurde zur Schau gestellt. Dazu schrieb der Entwickler, dass ihr in dieser Woche etwas Neues erfährt.

In Kürze erfahren wir Neues zu "The Callisto Protocol".

Glen A. Schofield ist der CEO von Striking Distance Studios. Vor kurzem postete er auf Twitter ein Bild zu „The Callisto Protocol“. Darauf zu sehen: Die Nahaufnahme einer monsterhaften Kreatur, auf die der Spieler im Laufe des Horror-Abenteuers treffen wird.

Um was für ein Ungeheuer es sich hierbei handelt, ist noch unbekannt. Auf jeden Fall sieht das Gezeigte ziemlich eklig aus:

Im gleichen Tweet verspricht Schofield neue Informationen für die kommende Woche. Weil der Twitter-Beitrag schon am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, ist also im Laufe dieser Woche mit Neuigkeiten zu rechnen.

„The Callisto Protocol“ erinnert stark an „Dead Space“, das ebenfalls von Schofield erschaffen wurde. Für die Entwicklung hat der Game Artist mehrere Mitarbeiter an Bord geholt, die am 2008 veröffentlichten Horror-Titel mitgewirkt haben. Gemeinsam möchten sie nicht weniger als den gruseligsten Survival-Horror der modernen Zeit kreieren. Erst vor kurzem versprach Schofield eine schaurige und unangenehme Erfahrung, der sich die Spieler stellen müssen.

Schon der Titel verrät den Schauplatz: Euch verschlägt es auf den Jupitermond Callisto, wo euch grauenvoller Sci-Fi-Horror erwartet.

Zu den bedienten Plattformen werden die PS5, Xbox Series X/S und der PC gehören. Auf der Sony-Konsole sollen einmal mehr die DualSense-Funktionen und das 3D-Audio unterstützt werden.

