The Library of Babel: Philosophischer Stealth-Plattformer für Konsolen und PC angekündigt

The Library of Babel:

Es wurde mit "The Library of Babel" ein neuer Stealth-Plattformer für die Konsolen und den PC angekündigt. Die Spieler können sich auf ein philosophisches Abenteuer auf Basis einer Kurzgeschichte einstellen.

Der Publisher Neon Doctrine und das Entwicklerteam von Tanuki Game Studio haben einen neuen Stealth-Plattformer namens „The Library of Babel“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt. Die Veröffentlichung soll im Laufe des Jahres erfolgen. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest.

Ein philosophisches Abenteuer

Das Videospiel basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Jorge Luis Borjes und wird die Spieler in eine Welt stecken, die 20.000 Jahre zuvor die Auslöschung der Menschheit erlebt hatte. Inzwischen beherrschen fortschrittliche Roboter den Planeten, auch wenn nur wenig über ihre Schöpfer bekannt ist. Und die Gesellschaft funktionierte sehr gut, bis eine Bibliothek entdeckt wurde, die alles jemals Geschriebene beinhaltete. Nun wurde die Pforte für das Chaos geöffnet.

Die Spieler werden in die Rolle des Suchers Ludovik begeben, der einen Mordfall in Babylon untersucht. Doch plötzlich wird der Notstand ausgerufen, worauf Ludovik in einem immer gefährlicher werdenden Gebiet herumschnüffelt. Auf der Suche nach dem Mörder stößt er nämlich auch auf das Geheimnis hinter dem plötzlichen Lockdown der Bibliothek.

Dichte Dschungel, verlassene Tempel und kybernetische Bewohner werden euren Weg kreuzen, wenn ihr dieses spannende Abenteuer voller Gefahren und Intrigen erlebt. „The Library of Babel“ wird in handgezeichneten 2D-Grafiken gehalten, während die Entwickler auf Dialog- und Inventarsysteme aus den Adventure-Titeln der 90er zurückgreifen.

Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen guten Ausblick auf „The Library of Babel“:

