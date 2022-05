UK-Charts: Horizon behauptet Platz 3 – wie schlägt sich Evil Dead?

Welche Spiele sind in Großbritannien aktuell am gefragtesten? Das zeigen die kürzlich eingetroffenen Wochen-Charts von GamesIndustry.

"Evil Dead: The Game" schnappte sich den 5. Platz.

Genau wie in der vergangenen Woche befindet sich „Horizon Forbidden West“ auf dem dritten Platz der britischen Charts. Auch „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ und „Nintendo Switch Sports“ ließen sich nicht verdrängen, weshalb sich auf dem Siegertreppchen nichts verändert hat.

Wenig hat sich getan

Auf dem vierten, sechsten und achten Platz sind ebenfalls die gleichen Titel zu sehen. Die Rede ist von „Mario Kart 8 Deluxe“, „Pokémon-Legenden Arceus“ und „Grand Theft Auto V“. In dieser Woche gibt es also nur vier Veränderungen in den Charts.

Mit „Evil Dead: The Game“ ist eine Neuerscheinung in der Top 10 zu sehen. Das Multiplayer-Horror-Spiel steigt auf Platz fünf ein und liegt damit genau in der Mitte. Bei ganzen 79 Prozent der verkauften Einheiten handelt es sich um PlayStation-Versionen. Die Aufteilung: 56 Prozent PS5 und 44 Prozent PS4. Die restlichen Verkäufe sind auf die Xbox-Spieler zurückzuführen.

Die Switch-Version von MineCraft rückt vom zehnten auf den siebten Rang vor. Immerhin zwei Plätze steigt „Animal Crossing: New Horizons“ auf, während es bei „FIFA 22“ fünf Plätze sind.

Deutlich abgestürzt ist „Sifu“, das letzte Woche noch Platz neun belegte. Die physischen Verkaufszahlen sind um 75 Prozent zurückgegangen, weshalb der Kung-Fu-Prügler um ganze 21 Plätze abrutschte.

Allgemein betrachtet war es eine schwache Woche für Disk-Spiele. Nur etwas über 100.000 Einheiten fanden einen Abnehmer.

Die Top 10 aus Großbritannien:

(1) Nintendo Switch Sports (2) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (3) Horizon Forbidden West (4) Mario Kart 8 Deluxe (Neu) Evil Dead: The Game (6) Pokémon-Legenden Arceus (10) Minecraft (Switch) (8) Grand Theft Auto V (11) Animal Crossing: New Horizons (15) FIFA 22

Quelle: GamesIndustry

