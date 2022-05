F1 22: Der Story-Modus soll irgendwann zurückkehren

In "F1 22" werden die Spieler und Spielerinnen auf den "Braking Point" genannten Story-Modus aus dem Vorjahr verzichten müssen. Wie die Entwickler von Codemasters auf Nachfrage bestätigten, soll der Story-Modus in den kommenden Jahren allerdings zurückkehren.

Im vergangenen Monat ließen die Entwickler von Codemasters die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten das Rennspiel „F1 22“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Zu den interessantesten Neuerungen gehören die neuen Supercars oder der „F1 Life“-Modus. In diesem Jahr außen vor bleibt der „Braking Point“ genannte Story-Modus, der in „F1 2021“ eingeführt wurde und von den Spielern beziehungsweise Spielerinnen sehr positiv aufgenommen wurde. Wie Lee Mather, der Senior-Creative-Director hinter „F1 22“, im Gespräch mit Gamingbolt anmerkte, führte der zweijährige Entwicklungszyklus der Formel 1-Videospiele dazu, dass in diesem Jahr auf den Story-Modus verzichtet werden muss.

Story-Modus kehrt in der Zukunft zurück

Allerdings möchten die Verantwortlichen von Codemasters den Story-Modus in den kommenden Jahren definitiv zurückbringen. Wann beziehungsweise in welchem „F1“-Titel es so weit sein wird, konnte Mather bisher jedoch nicht bestätigen. Stattdessen führte Codemasters‘ Senior-Creative-Director aus: „Wir haben den großen Erfolg mit unserem F1 2021-Storymodus Braking Point sowohl bei neuen als auch bei wiederkehrenden Spielern gesehen, und wir haben uns diesem Feature verschrieben.“

Und weiter: „Aufgrund unseres zweijährigen Entwicklungszyklus mit unseren internen Teams ist dies jedoch nicht Teil unserer unmittelbaren Pläne. Aber seien Sie versichert, dass es in Zukunft zurückkehren wird.“

„F1 22“ wird am 1. Juli 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.

