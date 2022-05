Kerbal Space Program 2: Nicht mehr 2022 – Release erneut verschoben

Ursprünglich sollte die Weltraum-Simulation „Kerbal Space Program 2“ bereits im Jahr 2020 für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Allerdings verschob sie sich zunächst auf 2021 und anschließend auf 2022.

Wie der verantwortliche Publisher Privat Division in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird allerdings auch aus dem geplanten Release in diesem Jahr nichts. Stattdessen wurde „Kerbal Space Program 2“ noch einmal verschoben und ist mittlerweile für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Die PC-Version soll demnach Anfang 2023 und vor Ende des laufenden Geschäftsjahres am 31. März 2023 erscheinen.

Die Umsetzungen für die Konsolen wiederum werden nach dem aktuellen Stand der Dinge in den zwölf Monaten nach dem PC-Release von „Kerbal Space Program 2“ folgen.

Entwickler wollen sich die nötige Zeit nehmen

Die Verschiebung kommentierte der verantwortliche Creative-Director Nate Simpson wie folgt: „Wir erschaffen ein Spiel von immenser technologischer Komplexität. Und wir haben ein Team aus leidenschaftlichen, talentierten Menschen zusammengestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wir haben uns auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch gesetzt. Das Spiel muss auf einer Vielzahl von Geräten performant sein. Die Grafik muss unvergleichlich sein. Das Universum muss reich und interessant sein, um es zu erforschen. Wir haben uns intern zum Ziel gesetzt, ein Erlebnis zu schaffen, das sowohl originell als auch atemberaubend ist.“

Und weiter: „Und wie ich bereits erwähnt habe, haben wir unser Team mit den Entwicklern des ursprünglichen Kerbal-Weltraumprogramms verstärkt. Gemeinsam schaffen wir etwas, auf das wir alle sehr, sehr stolz sind. Ich kann nicht ausdrücken, wie viel es uns als Team bedeutet, dass wir die Unterstützung einer Community haben, die die Wichtigkeit anerkennt, etwas Hochwertiges zu schaffen.“

„Auch wenn es bedeutet, ein wenig mehr Zeit in Anspruch zu nehmen.“

Quelle: Privat Division

