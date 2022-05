Silent Hill: Schauspielerin scheint die Echtheit der geleakten Bilder zu bestätigen

In den vergangenen Tagen nahmen die Gerüchte um neue „Silent Hill“-Projekte ein weiteres Mal Fahrt auf. So brachte der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider Dusk Golem Bilder in Umlauf, die einen aus dem Jahr 2020 stammenden Build des nächsten „Silent Hill“-Titels zeigen sollen.

Für die Echtheit der Bilder sprach die Tatsache, dass diese auf Twitter und weiteren sozialen Plattformen umgehend aufgrund von Urheberrechtsansprüchen gesperrt wurden. Für neuen Gesprächsstoff sorgte nun die libanesisch-brasilianische Schauspielerin Fadile Waked. Diese meldete auf ihrer offiziellen Instagram-Seite zu Wort und wies darauf hin, dass „sie massig Nachrichten erhielt, nachdem ihre Bilder überall geleakt wurden“. Die Bilder, die Waked ansprach, zeigten unter anderem eine Spielfigur, die der Schauspielerin durchaus ähnelt.

Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Schauspielerin in irgendeiner Form mit der auf den geleakten Bildern zu sehenden Figuren in Verbindung steht. Sei es über das Motion-Capturing-Verfahren, ihre Gesichtszüge oder die Voice-Over-Arbeit. Da Fadile Waked dahingehend nicht näher ins Detail ging und auch ein Statement von offizieller Seite weiter auf sich warten lässt, ist nach wie vor unklar, was es mit dem geleakten „Silent Hill“-Projekt im Detail auf sich hat.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zuletzt wurde berichtet, dass gleich mehrere neue „Silent Hill“-Projekte geplant sind. Zum einen ein klassischer Nachfolger, der eigentlich schon im Oktober 2021 erscheinen sollte und sich aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben haben soll. Weiter hieß es hier, dass möglicherweise in den nächsten Monaten mit der Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des Titels zu rechnen ist. Darüber hinaus brachte die Gerüchteküche das polnische Studio Bloober Team („The Medium“) mit einem überarbeiteten Remake zu „Silent Hill 2“ in Verbindung, das neben einer verbesserten Technik überarbeitete Puzzles und zusätzliche Enden bieten wird.

Anschließend war in den unbestätigten Berichten die Rede von episodischen Story-Erfahrungen im „Silent Hill“-Universum, die bei Studios wie Annapurna Interactive entstehen könnten. Bis eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten folgt, sollten die entsprechenden Meldungen allerdings mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

(2/2) which means it’s almost definitely still in dev & unlikely was canned in the last 6 months. While I don’t specifically know when it’s going to hit, & I know SH date rumors are cursed because of me, I do personally believe we’ll see it sometime soon.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 14, 2022