Take Two: Neue Verkaufszahlen zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Take Two:

Take-Two hat den neusten Geschäftsbericht veröffentlicht und darin einmal mehr auf den Erfolg der beiden Blockbuster „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ hingewiesen.

Allein von „GTA 5“ wurden seit dem Launch im Jahr 2013, damals noch für die PS3 und Xbox 360, ganze 165 Millionen Exemplare abgesetzt. Der Titel konnte die Wachstumsrate von fünf Millionen Verkäufen pro Quartal somit auch mit der Veröffentlichung der Xbox Series X/S- und PS5-Versionen beibehalten.

Hannah Sage, die Finanzchefin von Take Two, betonte gegenüber, dass die neuen Versionen die Erwartungen des Publishers übertreffen konnten. Und den Daten der NPD Group zufolge ist „Grand Theft Auto 5“ in Bezug auf einen Zeitraum von zehn Jahren das meistverkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten, sowohl in Bezug auf die Stückzahlen als auch auf den Dollarumsatz. Insgesamt kommt die

Wann „GTA 6“ auf den Markt kommen wird, ist weiterhin unklar. Doch immerhin: Rockstar Games sorgte vor einigen Wochen für die Bestätigung, dass sich ein neuer Titel aktiv in der Entwicklung befindet. Eine etwas informativere Ankündigung wird Gerüchten zufolge erst Ende 2022 erfolgen.

Red Dead Redemption 2 bei 44 Millionen

Auch zu „Red Dead Redemption 2“ wurde eine neue Zahl genannt. Der Western-Titel verweilt seit Oktober 2018 für PS4 und Xbox One auf dem Markt und wurde bisher 44 Millionen Mal abgesetzt. Bis zum vorherigen Quartal waren fast 43 Millionen Einheiten, was einen Anstieg von über einer Million entspricht. Damit steigt die Gesamtverkaufzahl zwar nicht so stark wie die des Dauersellers „GTA 5“, aber immerhin deutlich spürbar.

Unter Berufung auf die Daten der NPD Group gab Take Two bekannt, dass der Open-World-Titel in den letzten fünf Jahren gemessen am Dollarumsatz der zweitbestverkaufte Titel in den Vereinigten Staaten war. Die gesamte „Red Dead Redemption“-Serie kommt auf 67 Millionen Verkäufe.

Für das Gesamtjahr (April 2021 bis Ende März 2022) verzeichnete Take-Two einen Anstieg der Nettoeinnahmen um vier Prozent auf 3,51 Milliarden US-Dollar und einen Rückgang des Nettogewinns um 29 Prozent auf 418 Millionen US-Dollar. Beide Zahlen liegen über der zuvor abgegebenen Prognose.

Weitere Meldungen zu Take-Two:

Das Unternehmen verweist auf sinkende wiederkehrende Ausgaben der Spieler, betont aber, dass die Engagementzahlen immer noch höher waren als vor Beginn der Pandemie. Doch als „die Welt begann, sich auf eine neue Normalität einzustellen, gab es eine Abschwächung der Trends, von denen die Branche während des Höhepunkts der Pandemie profitierte.“

Weitere Meldungen zu GTA 5, Red Dead Redemption 2, Take-Two.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren