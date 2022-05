Call of Duty Vanguard: Multiplayer kostenlos spielen – Trial startet heute

Call of Duty Vanguard:

Activision bietet interessierten Spielern ab heute die Möglichkeit, sich kostenlos vom Multiplayer des Shooters "Call of Duty Vanguard" zu überzeugen. Eine mehrtätige Trial wird gestartet.

„Call of Duty Vanguard“ gehört zwar nicht zu den erfolgreichsten Teilen der Reihe. Allerding ist Activision bestrebt, den Spielern den Shooter schmackhaft zu machen. Behilflich sein soll dabei eine neue Gratis-Woche, in deren Rahmen sich Interessenten mit den Vorzügen von „Call of Duty Vanguard“ vertraut machen können.

Wann geht es los? am 18. Mai 2022 um 19 Uhr

Wann endet das Event? Am 24. Mai 2022 um 18 Uhr

Alle Multiplayer-Karten und -Modi

Ab heute und bis zum Anfang der kommenden Woche haben Spieler die Möglichkeit, an einer kostenlosen Testphase teilzunehmen, in deren Rahmen der Multiplayer-Modus von „Call of Duty Vanguard“ auf „Herz und Nieren“ geprüft werden kann. Nachfolgend die Zeiten:

Die kostenlose Testphase von „Call of Duty Vanguard“ umfasst alle Multiplayer-Karten und -Modi, die im Shooter verfügbar sind, darunter auch Mayhem, die neue Startkarte von Saison 3. Ebenfalls enthalten ist Arms Race, das in Saison 2 in das Spiel eingeführt wurde. Auch auf klassische Modi wie Dome, Castle, Radar und Shipment müssen die Spieler nicht verzichten.

So nehmt ihr an der Multiplayer-Trial teil:

Sucht zum Start des Events den Store eurer Konsole auf – im Fall der PS4 und PS5 ist es der PlayStation Store.

Haltet Ausschau nach „Vanguard kostenloser Zugang“ .

. Eine kostenlose Testversion von „Call of Duty: Vanguard“ sollte zum Download bereitstehen.

Ladet sie herunter und steigt im genannten Trial-Zeitraum in die Testversion ein.

Ob die kostenlose Testversion den sinkenden Spielerzahlen im ohnehin vergleichsweise schwach verkauften „Call of Duty Vanguard“ entgegenwirken wird? Das ist weniger wahrscheinlich. Allerdings ist bereits der nächste Shooter der Reihe in der Pipeline und wird in diesem Jahr erscheinen – zusammen mit einer neuen Version des Free-2-Play-Ablegers „Warzone“.

Erst kürzlich ging die dritte Season von „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“ an den Start. Einverrät, was euch damit erwartet. Undsind einige Season-Details zusammengefasst.

„Call of Duty Vanguard“ wurde im November 2021 für Konsolen und PC veröffentlicht. Das Setting des Shooters versetzt die Spieler in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es ist ein Szenario, das bei den Kunden offenbar weniger gut ankam. Laut Activision blieb der Shooter unter den Erwartungen.

