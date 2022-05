Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Update 1.04 inkl. Changelog steht bereit

In dieser Woche versahen Square Enix und die verantwortlichen Entwickler von Team Ninja das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ mit einem neuen Patch.

Das auf allen Plattformen zur Verfügung stehende Update hebt „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ auf die Version 1.04 und bringt laut offiziellen Angaben unter anderem Anpassungen am Anti-Aliasing-Verfahren mit sich, mit denen für ein runderes Gesamtbild und weniger Aliasing gesorgt werden soll. Diese Neuerung steht vorerst aber nur auf dem PC, der Xbox Series X/S und den PlayStation-Systemen bereit, während die Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe ist.

Related Posts

Neu ist zudem der „Battle Simulator“, der es euch ermöglicht, gewonnene Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten auszuprobieren. Alle weiteren Details zu den Neuerungen und Verbesserungen, die mit dem Update 1.04 den Weg in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ finden, liefert euch der offizielle Changelog.

Die Anpassungen des Updates 1.04 (Auszug)

• Die Menge an Anima-Kristallen, die in CHAOS-Missionen erworben werden können, wurde angepasst.

• Das Inventarlimit für Handwerksmaterialien, Animascherben und Animakristalle wurde auf 9.999 revidiert.

• Folgeangriffe nach Verwendung des Seelenschilds werden jetzt auf das Lock-On-Ziel gerichtet.

• Modelle für Haare und Fell, die wichtigen Charakteren zugeordnet sind, wurden überarbeitet, um die Leistung zu verbessern.

• Den folgenden Nebenmissionen wurden Würfel hinzugefügt:

• Schwarze Erinnerungen: Der tragische Zyniker

• Schwarze Erinnerungen: Der Wahrheitssucher

• Schwarze Erinnerungen: Der Sehnsuchtsort

• Ebon Memories: Die Machthungrigen

• Schwarze Erinnerungen: Die Geführten

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren