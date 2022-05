The Last of Us Remake: Jeff Grubb nennt einen Veröffentlichungszeitraum

The Last of Us Remake:

Dass sich ein "The Last of Us"-Remake in Entwicklung befindet, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Jetzt brachte der namhafte Branchen-Insider Jeff Grubb einen konkreten Erscheinungszeitraum ins Gespräch.

Die neue Version von "The Last of Us" könnte Ende des Jahres auf die PS5 kommen.

Die neueste Folge des Kinda Funny Gamescast ist online. Zu Gast war unter anderem Jeff Grubb, der sich als Gaming-Redakteur und gut informierter Insider einen Namen gemacht hat. Gemeinsam sprachen sie über kommende Spiele-Hits wie „Dead Space“, „Zelda: Breath of the Wild 2“, „Dead Space“ und vieles mehr.

Auch das mutmaßliche Remake von „The Last of Us“ war ein Thema. Basierend auf seinen Informationen kommt die Neuauflage von Joels und Ellies Abenteuer zur Weihnachtszeit dieses Jahres in den Handel.

„Bin ziemlich zuversichtlich“

„Ich höre immer wieder, dass es in der Weihnachtszeit erscheinen wird, und ich bin auch ziemlich zuversichtlich“, so Jeff Grubb.

Damit haben wir einen weiteren Hinweis auf eine Veröffentlichung vor 2023. Schon letzten Monat meinte ein PlayStation-Animator, dass neben dem „God of War: Ragnarök“ noch ein weiterer Knaller zu erwarten ist. Sein Lebenslauf deutete dabei klar auf das vermutete Remake hin.

Es scheint also, dass die PlayStation-Fraktion in diesem Jahr noch einiges zu spielen bekommt. Mit dem „God of War“-Nachfolger, „Hogwarts Legacy“, „Stray“ und „The Last of Us“ könnten bis Jahresende noch vier aussichtsreiche Projekte herauskommen. Jedoch würde Letzteres exklusiv für die PS5 erscheinen.

Zudem arbeitet Naughty Dog an einem „The Last of Us“-Multiplayer, dessen Existenz schon bestätigt wurde. Einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Möglicherweise erscheinen das Remake und der Multiplayer ja am selben Tag.

Und dann wäre da noch die „The Last of Us“-Serie, deren Handlung auf den Ereignissen des ersten Ablegers basiert. Mit der Erstausstrahlung ist frühestens im Januar 2023 zu rechnen. Sollte Grubb mit seiner Aussage richtig liegen, erscheint das Remake also noch vor der ambitionierten HBO-Serie.

