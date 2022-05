Evil Dead – The Game: Erfolgreicher Start – Publisher nennt erste Verkaufszahlen

In diesem Monat veröffentlichten die Entwickler von Saber Interactive den Horror-Multiplayer-Titel „Evil Dead: The Game“ und verhalfen der beliebten Marke zu einem Comeback auf den Konsolen und dem PC.

Wie die Embracer Group, der Mutterkonzern von Saber Interactive, wenige Tage nach dem Release von „Evil Dead: The Game“ bekannt gab, feierte der Multiplayer einen erfolgreichen Start. Wie es heißt, wurden in den ersten fünf Tagen nach der offiziellen Veröffentlichung 500.000 Einheiten verkauft. Welche der versorgten Plattformen dabei die Nase vorne hatte, wurde nicht verraten.

Für Kritik sorgte in den Wochen vor dem Release von „Evil Dead: The Game“ die Entscheidung, auf dem PC auf eine Veröffentlichung im Epic Games Store zu setzen, während die Steam-Community erst einmal außen vor bleibt.

„Evil Dead: The Game“ verfrachtet euch in die Welt des Kult-Horror-Films und bietet euch die Möglichkeit, euch mit bis zu drei weiteren Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenzuschließen und den Kampf gegen dunkle Mächte aufzunehmen. Ein weiterer Teilnehmer schlüpft in die Rolle des kandarischen Dämons und macht Jagd auf die Mitglieder des Teams. Somit vereint „Evil Dead: The Game“ kooperative PvE-Gefechte mit PvP-Elementen.

Gleichzeitig ermöglicht euch „Evil Dead: The Game“ ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie dem von Bruce Campell verkörperten „Evil Dead“- oder „Army of Darkness“-Protagonisten Ash Williams. Zu den weiteren spielbaren Charakteren gehören Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell und Pablo Simon Bolivar.

Mit jedem der spielbaren Charaktere greift ihr auf unterschiedliche Nahkampfangriffe oder Waffen zurück. Um die dunklen Mächte in ihre Schranken zu weisen, macht ihr Gebrauch von Schrotflinten, Kettensägen, einer Armbrust oder einem Flammenwerfer und versucht, so viele der düsteren Schergen wie möglich zu erlegen.

