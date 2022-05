Marvel’s Wolverine: Walt Williams als Narrative-Director des düsteren Abenteuers bestätigt

Derzeit arbeitet das kalifornische Entwicklerstudio Insomniac Games an mehreren neuen Projekten. Vor allem Anhänger von Marvel-Superhelden dürfen sich freuen und werden unter anderem mit „Marvel’s Spider-Man 2“ bedacht.

Darüber hinaus entsteht bei Insomniac Games derzeit „Marvel’s Wolverine“, zu dem nun ein interessantes Detail bestätigt wurde. Nachdem bereits im vergangenen Oktober herausgefunden wurde, dass der Branchenveteran Walt Williams an der Geschichte des PlayStation 5-exklusiven Action-Titels mitwirken wird, wurde das Ganze nun auch von offizieller Seite bestätigt.

So gab Walt Williams über seinen offiziellen Twitter-Kanal bekannt, dass er als Narrative-Director von „Marvel’s Wolverine“ fungieren und somit für die Geschichte des düsteren Abenteuers verantwortlich sein wird.

In der Vergangenheit machte sich Walt Williams vor allem durch sein Mitwirken an der Geschichte des Anti-Krieg-Shooters „Spec-Ops: The Line“ einen Namen. Darüber hinaus arbeitete er in den vergangenen Jahren als Autor an diversen „Star Wars“-Projekten wie „Squadrons“. Allzu viele Details zu „Marvel’s Wolverine“ ließen sich die Verantwortlichen von Insomniac Games bisher nicht entlocken und wiesen lediglich darauf hin, dass wir es hier mit einem Titel für ein erwachsenes Publikum zu tun haben, der euch den beliebten Helden aus einer ganz neuen Perspektive zeigen soll.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Wolverine:

„Marvel’s Wolverine“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge 2023 erscheinen. Wie Insomniac Games‘ Lead-Animator Mike Yosh vor wenigen Wochen andeutete, scheint der Start der Motion-Capturing unmittelbar bevorzustehen. Dies wiederum könnte darauf hindeuten, dass in den kommenden Monaten endlich mit konkreten Details zum düsteren Action-Titel zu rechnen ist.

Alle aktuellen und relevanten Meldungen rund um „Marvel’s Wolverine“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

I’m too old and tired to figure out how to do a bio change video, but this happened today so that’s fun. pic.twitter.com/9ydrZoXm6Y

— Walt Williams (@waltdwilliams) May 19, 2022