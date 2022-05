Ogre: Steve Jacksons Strategie-Brettspiel taktiert endlich auf der PlayStation

Wer aktuell durch die steigenden Temperaturen noch nicht genug ins Schwitzen gerät, der freut sich sicher über ein knackiges Strategie-Spiel, das euren Kopf zum Glühen bringt. Bei dem frisch für die PlayStation erschienenen „Ogre“ sind nämlich Gehirnschmalz und kluges Vorgehen gefragt.

Tatsächlich ist der Taktik-Titel schon 2017 für den PC veröffentlicht worden und basiert auf dem heiß geliebten Tabletop-Brettspiel von Steve Jackson. Nun könnt ihr eure futuristischen Kriegsmaschinen auch ohne leistungsstarken Computer oder gewaltigen Wohnzimmertisch aufs Schlachtfeld schicken.

Erst Brett- und dann Videospiel: Die legendäre Geschichte von Steve Jacksons „Ogre“

Obwohl auch Strategie-Neulinge ihren Spaß an „Ogre“ haben werden, ist der Titel vor allem den alten Taktik-Hasen ein Begriff: Schließlich stammt das ursprüngliche Brettspiel von 1977! Als gewaltiges Tabletop-Spektakel konnte sich Steve Jacksons Kreation so über die Jahre eine große Fanbase und einen echten Kultstatus aufbauen.

Trotzdem ist die Prämisse des Titels zeitlos wie eh und je: Schließlich spielt „Ogre“ in der Zukunft. Dort hat man die mechanische Kriegsführung auf ein neues Level gehoben und den titelgebenden Panzer Oger erschaffen, eine KI-gesteuerte Maschine, die es sogar mit einer ganzen Armee an Feinden aufnehmen kann.

Neben den brachialen Kampfmaschinen führt ihr in der Form von Luftkissenfahrzeugen, Panzern, Marineeinheiten und der Infanterie noch weitere wichtige Kriegswerkzeuge in die Schlacht. Schon die Auswahl eurer Einheiten vor dem Kampf kann über Sieg und Niederlage entscheiden.

Anschließend positioniert ihr eure Truppen auf dem Spielfeld und entscheidet, mit welchen Angriffen sie den Gegnern einheizen sollen. Ab hier kommt in den rundenbasierten Kämpfen dann das Würfelglück zum Einsatz: Vorbereitung und taktisches Planen sind also die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Vorherrschaft über den verstrahlten Planeten der Zukunft.

Wiederspielwert verspricht „Ogre“ in Form der vielen verschiedenen Truppen, Fraktionen, Spielfelder und Szenarien: So soll keine Schlacht der anderen gleichen und während ihr die Finessen des Spiels kennenlernt, könnt ihr nach und nach an der perfekten Aufstellung feilen.

„Ogre“ ist seit gestern für die PlayStation 4 erhältlich und kostet dort 18,99 Euro. Wer die Videospiel-Adaption des Brettspiels jetzt erst auf dem Schirm hat und lieber auf dem PC zuschlagen möchte: Dort ist der Titel noch bis zum 23. Mai um 70% reduziert und damit bereits für 6,89 Euro zu haben. Tatsächlich ist die normale PC-Version mit 22,99 Euro nämlich normalerweise etwas teurer als die Konsolen-Variante.

