Simon the Sorcerer Origins: Nach 30 Jahren – Klassiker erhält ein Prequel

Mit "Simon the Sorcerer Origins" erhalten wir nach 30 Jahren die offizielle Vorgeschichte zum klassischen Point-and-Click-Adventure. Ein erster Trailer lässt einen direkt in die magische Welt eintauchen.

Noch vor den Zaubergeschichten von Harry Potter hatte Simon die Fantasie angeregt. Nach nunmehr 30 Jahren bringen der Publisher Leonardo Interactive und das Entwicklerstudio Smallthing Studios „Simon the Sorcerer“ zurück. Mit „Simon the Sorcerer Origins“ bekommen die Spieler ein offizielles Prequel zum klassischen Point-and-Click-Adventure geboten. Die Veröffentlichung soll 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) erfolgen.

Die Vorgeschichte zum Klassiker

Bei Simon handelt es sich um einen extrem rebellischen Teenager, der von der Schule geflogen ist. Daraufhin ziehen die Eltern um, sodass er einen neuen Himmel, ein neues Haus und ein neues Schlafzimmer zu sehen bekommt. Allerdings treten verrückte Ereignisse ein, wodurch weit entfernte Orte in Zeit und Raum miteinander verbunden werden. Eine magische Welt voller mächtiger Zauberer und seltsamer Kreaturen tut sich auf.

Die Spieler bekommen ein fantastisches Abenteuer mit Herausforderungen und Rätseln spendiert, in dem Lösungen finden und eine uralte Prophezeiung offenbaren muss. Alchemie, mächtige Zaubersprüche und mehr magische Mysterien warten ebenfalls auf einen.

Features von Simon the Sorcerer Origins

Das ist kein Remake, Leute! – Simon the Sorcerer Origins ist eine brandneue Geschichte, deren Wurzeln eng mit der modernen Spielewelt verknüpft sind.

– Simon the Sorcerer Origins ist eine brandneue Geschichte, deren Wurzeln eng mit der modernen Spielewelt verknüpft sind. Atemberaubende 2D-Grafik – Die bis ins Detail ausgefeilten Grafiken und Animationen von Simon the Sorcerer Origins sorgen dafür, dass die Spieler tief in das Abenteuer eintauchen können, mit Wechsel von Gameplay zu Zwischensequenzen und wieder zurück.

– Die bis ins Detail ausgefeilten Grafiken und Animationen von Simon the Sorcerer Origins sorgen dafür, dass die Spieler tief in das Abenteuer eintauchen können, mit Wechsel von Gameplay zu Zwischensequenzen und wieder zurück. Rätsel und Comedy – Die Spieler treffen auf eine breite Palette verschiedener Arten von Rätseln. Du forderst deinen Verstand mit den klassischen „Nehmen und benutzen“-Rätseln heraus, gewürzt mit unerwarteten Comedy-Einlagen, oder musst magische Rätsel lösen, die die Hilfe von ein wenig Zauberei erfordern. Suche nach Hinweisen, Objekten zum Kombinieren und vielen anderen seltsamen Dingen, um ein halbwegs guter Magier zu werden.

– Die Spieler treffen auf eine breite Palette verschiedener Arten von Rätseln. Du forderst deinen Verstand mit den klassischen „Nehmen und benutzen“-Rätseln heraus, gewürzt mit unerwarteten Comedy-Einlagen, oder musst magische Rätsel lösen, die die Hilfe von ein wenig Zauberei erfordern. Suche nach Hinweisen, Objekten zum Kombinieren und vielen anderen seltsamen Dingen, um ein halbwegs guter Magier zu werden. Original-Lizenz – Die offizielle Vorgeschichte zur legendären Saga Simon The Sorcerer, in der die Ursprünge und die Geschehnisse ein paar Wochen vor der ersten Episode aus den 90er Jahren entdeckt werden können!

