Steelrising: Trailer geht auf die Geschichte des ungewöhnlichen Rollenspiels ein

In dieser Woche veröffentlichten Nacon und die Entwickler von Spiders einen neuen Trailer zu "Steelrising". In diesem wird noch einmal auf die Geschichte des ungewöhnlichen Rollenspiels eingegangen.

Mit „GreedFall 2: The Dying World“ kündigten die auf Double A-Produktionen spezialisierten Entwickler von Spiders in dieser Woche nicht nur ein neues Rollenspiel für die Konsolen und den PC an.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon wurde zudem ein neuer Trailer zu „Steelrising“ veröffentlicht. Der besagte Trailer steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht etwas näher auf die Geschichte des ungewöhnlichen Rollenspiels ein. Darüber hinaus werden euch frische Eindrücke aus dem neuen Werk von „Spiders“ geliefert. Riskiert also einen Blick.

Eine alternative Version der Französischen Revolution

Mit „Steelrising“ stellen die Entwickler von Spiders ein weiteres Mal ihren Hang zu ungewöhnlichen Settings und Geschichten unter Beweis. Die Handlung des Rollenspiels verfrachtet euch in eine alternative Version der Französischen Revolution. König Ludwig XVI. klammert sich verzweifelt an die Macht und schreckt dabei auch vor dem Einsatz von tödlichen Roboterarmeen nicht zurück, die jeden Widerstand gegen ihn zerschlagen sollen.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Protagonistin Aegis und nehmt den Kampf gegen den grausamen Despoten auf. „In Steelrising spielt man als Aegis, ein Roboter in weiblicher Form, ein Meisterwerk, das als ein Bodyguard für Königin Marie-Antoinette dient, um den Massakern ein Ende zu machen, die von der Roboterarmee des Königs Ludwig XVI. ausgeführt werden, der wahnsinnig geworden zu sein scheint, während er versucht die aufkeimende Revolution durch eine Armee unkontrollierbarer Roboter zu ersticken“, führen die Macher von Spiders zur Handlung aus.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung soll „Steelrising“ nun am 8. September 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

