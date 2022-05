The Legend of Heroes – Trails from Zero: Trailer stellt die Hauptcharaktere vor

The Legend of Heroes – Trails from Zero:

Mit "The Legend of Heroes: Trails from Zero" dürfen sich Fans der beliebten Rollenspielserie im Sommer auf einen weiteren Ableger freuen. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird auf die wichtigsten Charaktere des RPG-Abenteuers eingegangen.

"The Legend of Heroes: Trails from Zero" erscheint im September 2022.

Unter den Serienablegern, die die Verantwortlichen von NIS America im vergangenen Sommer für den Westen bestätigten, befand sich unter anderem „The Legend of Heroes: Trails from Zero“.

Um euch noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in dem Rollenspiel auf euch zukommt, stellte NIS America einen neuen Trailer zu „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die verschiedenen Charaktere, die von euch durch das Japano-Rollenspiel-Abenteuer dirigiert werden – darunter der Protagonist Lloyd Bannings.

Keine deutschen Texte

Da wir es hier nach wie vor mit einer Nischenserie im Westen zu tun haben, bekommt „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ hierzulande keine lokalisierten Texte spendiert. Stattdessen werden sich die Spieler und Spielerinnen mit der japanischen Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten arrangieren müssen. „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ fand seine Ursprünge auf der PlayStation Portable und wurde ursprünglich im Jahr 2010 für Sonys Handheld veröffentlicht.

Die Geschichte des JRPGs dreht sich um den unfreiwilligen Helden Lloyd Bannings, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um in die Fußstapfen seines verstorbenen Bruders zu treten und sein Glück als Mitglied des Crossbell Police Department zu versuchen. Allerdings findet er sich schnell in der Special Support Section wieder, die darauf spezialisiert ist, Aufträge zu erfüllen und Menschen zu retten.

„The Legend of Heroes: Trails from Zero“ erscheint hierzulande am 30. September 2022 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

