Death Stranding 2: Norman Reedus bestätigt die Arbeiten am Nachfolger

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um einen Nachfolger zu "Death Stranding" die Runde. Für neuen Gesprächsstoff sorgte der Sam Porter-Darsteller Norman Reedus, der die Arbeiten an "Death Stranding 2" in einem aktuellen Interview bestätigt.

Mit dem zunächst im November 2019 für die PlayStation 4 und später auch für den PC und die PlayStation 5 veröffentlichten „Death Stranding“ stellte die japanische Designer-Legende Hideo Kojima einmal mehr ihren Hang zu ungewöhnlichen Spielerfahrungen unter Beweis.

Bereits im März 2020 wies Norman Reedus, der in „Death Stranding“ den Protagonisten Sam Porter verkörperte, darauf hin, dass er sich in Gesprächen mit Kojima Productions für die Arbeiten an einem weiteren Projekt befindet. Nachdem Reedus im vergangenen August anmerkte, dass er fest von einem Nachfolger ausgeht, bestätigte er im Gespräch mit Leo Edit nun, dass die Arbeiten an „Death Stranding 2“ bereits laufen.

„Wir haben gerade mit den Arbeiten am zweiten [Teil] begonnen“, so Reedus kurz und knapp. Eine offizielle Stellungnahme seitens Kojima Productions zu den Angaben von Reedus steht allerdings noch aus.

So kam damals der Kontakt mit Hideo Kojima zustande

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der „The Walking Dead“-Star als Protagonist von „Death Stranding“ fungierte? Diesbezügliche führte Reedus aus: „Guillermo Del Toro, der mir meinen ersten Film gab, rief mich an und sagte: ‚Hey, da ist ein Typ namens Hideo Kojima, er wird dich anrufen, sag einfach ja.‘ Und ich sagte: ‚Was meinst du damit, sag einfach ja?‘ Er sagt: ‚Hör auf, ein Arschloch zu sein, sag einfach ja‘.“

„Dann war ich in San Diego und Hideo kam mit einer großen Gruppe von Leuten. Er kam aus Tokio, und er zeigte mir, dass er an einem Spiel mit dem Namen Silent Hills arbeitete. Ich war überwältigt von dem, was er mir zeigte, und ich dachte: ‚Ja, lass uns das tun.‘ Es ist nicht Ms. Pacman. Es ist so realistisch, es ist so futuristisch, es ist so kompliziert und schön, und ich war völlig hin und weg“, führte Reedus aus.

„Ich habe vielleicht zwei oder drei Jahre gebraucht, um alle Mocap-Sessions und alles zu beenden“, hieß es abschließend. „Es braucht viel Arbeit. Und dann kam das Spiel heraus, und es gewann all diese Preise, und es war eine riesige Sache, also haben wir gerade mit Teil zwei davon begonnen.“

