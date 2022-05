Embracer Group: Denkt über Remaster oder Remakes zu Square Enix‘ Marken nach

Anfang des Monats überraschten uns die Verantwortlichen der Embracer Group mit der Ankündigung, dass das Unternehmen die komplette nordamerikanischen Sparte von Square Enix übernehmen wird.

Für den Preis von überschaubaren 300 Millionen US-Dollar wechselten nicht nur etablierte Entwicklerstudios wie Square Enix Montreal, Eidos Montreal oder Crystal Dynamics den Besitzer. Darüber hinaus sicherte sich die Embracer Group mehr als 50 Marken – darunter bekannte Namen wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“ oder „Legacy of Kain“. Im aktuellen Geschäftsbericht ging die Embracer Group unter anderem auf die Pläne ein, die mit den erworbenen Marken verfolgt werden.

Sowohl Nachfolger als auch Remaster/Remakes geplant?

Wie es heißt, sind offenbar nicht nur diverse Nachfolger geplant. Darüber hinaus denken die Verantwortlichen der Embracer Group über Remaster beziehungsweise Remakes zu ausgewählten Marken nach. „Wir sehen großes Potenzial nicht nur in Fortsetzungen, sondern auch in Remakes, Remasters, Spinoffs sowie konzernweiten Transmedia-Projekten“, so das Unternehmen kurz und knapp. Aussagen, die sicherlich nur die wenigsten überraschen dürften.

Schließlich veröffentlichten die verschiedenen Studios der Embracer Group in den vergangenen Jahren zahlreiche Remaster oder Remakes zu übernommenen Marken. Zuletzt beispielsweise die Neuauflagen zu „Destroy All Humans!“, „Kingdoms of Amalur“ oder „SpongeBob SquarePants“. Wie es mit den Square Enix-Marken weitergehen wird, werden die kommenden Monate zeigen. Vorerst wird es der Embracer Group nämlich darum gehen, die 300 Millionen US-Dollar schwere Übernahme der nordamerikanischen Sparte von Square Enix offiziell abzuwickeln.

Laut eigenen Angaben geht man bei der Embracer Group davon aus, dass der Deal im Laufe des dritten Quartals 2022 abgeschlossen wird. Dann erfahren wir auch, was mit den verschiedenen Marken von Square Enix geplant ist. Kürzlich bereits bestätigt wurden die Arbeiten an einem neuen „Tomb Raider“-Projekt, das derzeit bei Crystal Dynamics auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht.

