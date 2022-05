Gearbox: Neun AAA-Spiele derzeit in Arbeit

Die Embracer Group übernahm in den vergangenen Jahren mehrere große Videospielunternehmen, darunter den „Borderlands“-Entwickler Gearbox. Das Studio war ein Thema im jüngsten Geschäftsbericht des neuen Eigentümers. Betont wurde dabei, dass Gearbox neun Triple-A-Titel in Arbeit hat.

Da das Studio sowohl eine Entwicklungs- als auch eine Publishing-Abteilung hat, ist unklar, ob sich alle neun Spiele bei Gearbox Software in der Entwicklung befinden oder von Gearbox Publishing veröffentlicht werden. Nähere Angaben dazu machte die Embracer Group nicht. Bei der schieren Anzahl ist allerdings davon auszugehen, dass es sich nicht nur um interne Projekte handelt.

Übernahme des Studios im vergangenen Jahr

„Gearbox fährt fort, die Organisation zu skalieren, um seinen ehrgeizigen Wachstumsplan zu erfüllen. Und es befinden sich derzeit neun AAA-Spiele in der Entwicklung“,

Übernommen wurde Gearbox im Februar 2021 für 1,3 Milliarden Dollar. Die neuen finanziellen Mittel sollen dem Unternehmen die Möglichkeit geben, zu expandieren, um mehr Spiele zu entwickeln und das Publishing-Geschäft in Nordamerika auszubauen. Die „Borderlands“-IP bleibt im Besitz von Gearbox und das Studio wird weiterhin mit dem Publisher 2K Games an der Franchise arbeiten.

Unter dem Label von Gearbox Publishing wurden die Spiele „Homeworld 3“ von Blackbird Interactive und „Hyper Light Breaker“ von Heart Machine enthüllt. Vor allem das zuletzt genannte Spiele wird vermutlich nicht zu den AAA-Projekten gehören.

Das einzige Spiel, das sich derzeit offiziell bei Gearbox Software in der Entwicklung befindet, ist „Tales From The Borderlands 2“, das in diesem Jahr erscheinen soll und im Sommer vollständig enthüllt wird – vermutlich auf dem kommenden Summer Game Fest.

Darüber hinaus arbeitet das Studio an Download-Inhalten für „Tiny Tina’s Wonderlands“, von denen „Glutton’s Gamble“, die neuste Erweiterung, in dieser Woche veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen zu Gearbox:

Auch Gearbox selbst ist hin und wieder auf Einkaufstour. Erst kürzlich wurde der Co-Entwickler von „Tiny Tina’s Wonderlands“ übernommen. Zuvor sickerte durch, dass der ehemalige Gearbox-Präsident Randy Pitchford seinen Posten räumte.

Weitere Meldungen zu Gearbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren