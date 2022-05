PSN Store Deals: 45 Wochenendangebote für PS4 und PS5 freigeschaltet

Im PlayStation Store wurden die neusten Wochenendangebote freigeschaltet. Und auch der Deal of the Week kann in Anspruch genommen werden.

Sony hat vor dem Start des Wochenendes an der Preisschraube gedreht und die Preise ausgesuchter Spiele gesenkt. 45 Weekend-Deals gibt es diesmal, darunter Editions bekannter Spiele.

Temporär im Preis gesenkt wurde beispielsweise die „Control Ultimate Edition“, die Spieler für 15,99 statt 39,99 Euro kaufen können. Für diesen Preis gibt es einen Zugriff auf die Versionen für PS4 und PS5.

Ein weiteres Angebot ist die, die mit einem 50 Prozent-Rabatt versehen wurde. Statt 109,99 Euro zahlt ihr einige Tage lang nur 54,99 Euro. Wie bei den anderen Weekend-Deals gilt der Preis bis zum 24. Mai 2022. Das ist der kommende Dienstag.

Oder wie wäre es mit dem „The Lego Movie Videogame-Bundle“? Der 70 Prozent-Rabatt lässt den Preis von 59,99 auf 17,99 Euro sinken. „Brothers: A Tale of two Sons“ wiederum wechselt für 4,99 statt 19,99 Euro den Besitzer. „This War of Mine: The Little Ones“ bekommt ihr passend zur neuen Situation in Europa für 2,99 statt 19,99 Euro, was einem Rabatt von 85 Prozent entspricht.

Weiter geht es mit „How to Survive 2“. Hier sind es 2,99 Euro. Jenseits des Sales müssen 14,99 Euro für den Titel bezahlt werden. „Dreamfall Chapters“ bekommen interessierte Spieler für 3,99 statt 19,99 Euro. Und „Star Trek: Bridge Crew“ wandert für 8,74 statt 24,99 Euro in den Besitz der Käufer.

Wie anfangs erwähnt wurden im Zuge des Weekend-Sales ganze 45 Spiele bzw. Editions im Preis gesenkt. Die vollständige Übersicht über die Wochenendangebote findet ihr direkt im PlayStation Store.

Das Angebot der Woche

Auch ein reguläres Angebot der Woche wurde freischaltet und kann seit Mittwoch in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, das in zwei Editions günstiger angeboten wird. Das Grundspiel kann für 52,49 statt 69,99 Euro gekauft werden. Im Fall der Digital Deluxe Edition sind es 74,99 statt 99,99 Euro.

Die Deluxe Edition umfasst neben dem Hauptspiel den Season Pass, der weitere Missionen freischaltet, sobald sie verfügbar sind, ein digitales Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack. Unabhängig davon, für welche Edition ihr euch entscheidet: In beiden Fällen bekommt ihr für PS4 und PS5 optimierte Versionen.

Ergänzend ging am Mittwoch ein Sale mit Hunderten Angeboten an den Start, über den wir bereits berichteten. Ebenfalls stehen die PS Plus-Spiele für Mai 2022 weiterhin zum Download bereit.

