Rainbow Six Siege: Yakuza-Crossover mit exklusiven Skins startet morgen – Trailer

Rainbow Six Siege:

Wie Ubisoft bekannt gab, finden mit Kaoru Sayama und Kazuma Kiryu zwei bekannte Charaktere aus der "Yakuza"-Reihe den Weg in den kompetitiven Multiplayer-Shooter "Rainbow Six: Siege". Ein passender Trailer stimmt euch auf das morgen startende Crossover ein.

Bekannte "Yakuza"-Charaktere finden den Weg in "Rainbow Six: Siege"

Am gestrigen Sonntag Abend stellte Ubisoft mit „Operation Vector Glare“ nicht nur die neueste Season des Multiplayer-Shooters „Rainbow Six Siege“ vor, die unter anderem einen Schießstand und weitere Neuerungen mit sich bringen wird.

Darüber hinaus kündigte der Publisher ein Crossover mit der vor allem in Japan sehr populären „Yakuza“-Reihe an, das bereits am morgigen Dienstag, den 24. Mai 2022 auf der PlayStation 4 sowie der PlayStation 5 zur Verfügung stehen wird. Mit dem besagten Crossover hält zum einen Kazuma Kiryu, der bekannte Protagonist diverser „Yakuza“-Abenteuer, Einzug.

Nummer Zwei im Bunde ist Kaoru Sayama, die vor allem in „Yakuza 2“ eine wichtige Rolle spielte und zudem in „Yakuza 3“ einen Auftritt hatte.

Trailer stellt die exklusiven Skins vor

Während Hibana dank des neuen Skins in die Rolle von Kaoru Sayama schlüpfen wird, übernimmt Echo die Rolle des tief in der japanischen Unterwelt verwurzelten Kazuma Kiryu. Begleitet wurde die offizielle Ankündigung des „Rainbow Six: Siege x Yakuza“-Crossovers von einem kurzen Trailer, der euch die exklusiven Skins vorstellt.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Ubisoft ist eine Partnerschaft mit Sega und deren Yakuza-Franchise eingegangen, um zwei exklusive Skin-Bundles für Rainbow Six Siege zu kreieren. Ein Paket inspiriert von Kaoru Sayama wird für Hibana und ein Paket inspiriert von Kiryo Kazuma wird für Echo erhältlich sein. Zusätzlich wird ein neues Elite-Design für Echo, inspiriert durch einen weiteren ikonischen Charakter der Yakuza-Spiele, bald erhältlich sein“, so Ubisoft.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Siege.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren