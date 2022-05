Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.5.2 mit Waffenkammer und Loadouts ab heute

Ubisoft hat für "Assassin's Creed Valhalla" das Update 1.5.2 vorbereitet. Es schaltet heute unter anderem das Waffenlager mit Loadouts frei. Auch etlichen Fehlern ging es an den Kragen. Der Changelog liefert Details.

Ubisoft veröffentlicht für „Assassin’s Creed Valhalla“ heute das Update 1.5.2, das abhängig von der Plattform bis zu 7,8 GB groß ist. Deutlich kleiner fällt die Aktualisierung auf den PlayStation-Konsolen PS4 (1,4 GB) und PS5 (1,8 GB) aus.

Nach der Aktualisierung von „Assassin’s Creed Valhalla“ dürfen Spieler ein Waffenlager bauen und darin bis zu fünf Ausrüstungen (Loadouts) zusammenstellen, auf die von der ganzen Welt aus ein Zugriff erfolgen kann.

Erstellt verschiedene Kombinationen

Die Errichtung der Waffenkammer ist möglich, nachdem Ravensthorpe auf Stufe 3 aufgestiegen ist. Sie erfordert ausländische Fracht, die bei Flussüberfällen gesammelt werden kann. Sobald das Waffenlager gebaut wurde, dient es als persönliche Galerie für die Ausrüstung und die Waffen, die bei den verschiedenen Raubzügen, Attentaten und Abenteuern zum Einsatz kamen und kommen.

Ubisoft schreibt dazu: „Passt bis zu fünf verschiedene Ausrüstungen im Inventarbildschirm an. Erstellt verschiedene Kombinationen, die zu eurem bevorzugten Spielstilen passen, gebt ihnen eine Bezeichnung und wechselt sie unterwegs.“ Mit den Ausrüstungen können Spieler „mit einem Tastendruck“ im Inventarbildschirm „vom wilden Plünderer zum heimlichen Attentäter werden“.

Beim Bau der Waffenkammer erhalten Spieler von „Assassin’s Creed Valhalla“ zunächst zwei Ausrüstungsslots. Das Gebäude kann mehrfach aufgerüstet werden, um die restlichen Plätze freizuschalten.

Hinzukommen mit dem Update 1.5.2 neue Belohnungen für River-Raids. „Es ist an der Zeit, ins Horn zu blasen und zum Wikinger zu werden. Neue Belohnungen machen sich auf den Weg zu den Flussraubzügen, darunter Waffen und neue anpassbare Optionen für Eivor“, so Ubisoft.

Der restliche Changelog setzt sich vorrangig aus Fehlerbehebungen und Verbesserungen zusammen. Einzeln aufgeführt ist beispielsweise die Erweiterung „Dawn of Ragnarök“, bei der unter anderem ein Fehler weichen musste, bei dem in Svartalfheim vorgenommene Änderungen am Reittier-Skin nach dem Laden des Spielstands nicht erhalten blieben.

Der komplette Changelog mit sämtlichen Details zum Update 1.5.2 steht auf der offiziellen Webseite von Ubisoft zur Ansicht bereit.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für Ubisoft ein großer Erfolg. Der Publisher gab kürzlich bekannt, dass das im November 2020 veröffentlichte Adventure mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz generieren konnte.

