Beyond Good & Evil 2: Ubisoft liefert ein neues Lebenszeichen

Ubisoft heuert für "Beyond Good and Evil 2" neues Personal an.

Nach dem ersten Teaser auf der E3 2008 sollte es bis zum Jahr 2017 dauern, ehe uns Ubisoft mit ersten konkreten Details zu „Beyond Good & Evil 2“ bedachte und bekannt gab, dass wir es hier mit einem Prequel zum ersten Teil der Reihe zu tun haben.

Damit war die Wartezeit der Community jedoch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil: In den vergangenen Jahren verschwand „Beyond Good & Evil 2“ quasi komplett von der Bildfläche, was zwischenzeitlich sogar zum Gerücht führte, dass die Arbeiten an dem Prequel eingestellt wurden. Zwar reagierte Ubisoft umgehend und dementierte die Berichte zum Aus der Entwicklung. Dabei blieb es dann allerdings auch.

Ein neues Lebenszeichen lieferte uns der französische Publisher in Form einer aktuellen Stellenausschreibung, mit der sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem Senior-Gameplay-Animator begeben.

Release nur noch für den PC und die aktuellen Konsolen?

„Übernehmen Sie die Verantwortung für die Qualität der Animationen und die Funktionalität der Gameplay-Systeme in einem der bisher ehrgeizigsten Ubisoft-Projekte“, heißt es in der besagten Jobanzeige kurz und knapp. Weitere Details zum Spiel an sich oder einer möglichen Präsentation des Prequels wurden leider nicht genannt. Entsprechen die Gerüchte der vergangenen Monate den Tatsachen, dann soll sich Ubisoft dazu entschlossen haben, die Arbeiten an den Xbox One- beziehungsweise PlayStation 4-Versionen von „Beyond Good & Evil 2“ einzustellen.

Ein strategischer Schritt, der durchaus Sinn machen dürfte. Zwar wollte Ubisoft die Gerüchte um den Verzicht auf die alten Konsolen bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen, wies im Februar 2022 dieses Jahres allerdings darauf hin, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ weiterhin in der Pre-Production-Phase befindet und somit noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

Indem man die PlayStation 4 und die Xbox One außen vor lässt, wären die Entwickler nicht gezwungen, Rücksicht auf die technisch mittlerweile reichlich angestaubten alten Konsolen zu nehmen, und könnten stattdessen das volle Potenzial der aktuellen Hardware ausschöpfen.

Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date 🏴‍☠️ Apply today – https://t.co/y7POEkGkqb pic.twitter.com/fXR056a4c8 — Ubisoft Barcelona (@UbiBarcelona) May 19, 2022

