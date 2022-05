Days of Play 2022: Rabattaktion startet morgen – Die Details in der Übersicht

Die nächste Runde der "Days of Play" startet in dieser Woche.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche das Gerücht die Runde machte, dass die „Days of Play“ genannte Rabattaktion in Kürze zurückkehren könnte, wurde das Ganze in der Zwischenzeit auch von offizieller Seite bestätigt.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, starten die „Days of Play 2022“ am morgigen Mittwoch, den 25. Mai 2022 und werden bis zum 8. Juni 2022 stattfinden. Genau wie es bereits in den vergangenen Jahren der Fall war, warten auch 2022 verschiedene Schnäppchen auf euch, die laut Sony Interactive Entertainment von eurer Region und den teilnehmenden Handelspartnern abhängen.

Um euch über alle Angebote auf dem Laufenden zu halten, verweist das Unternehmen auf die offizielle Website zu den „Days of Play“, die im Zuge der Rabattaktion regelmäßig aktualisiert wird. Wer immer auf dem Laufenden bleiben und kein Schnäppchen verpassen möchte, ist hier also genau richtig.

Spiele, Merchandise und mehr

Der PlayStation Store wird natürlich ebenfalls in die „Days of Play“ eingebunden und wird in den nächsten Wochen mit diversen Angeboten locken, die von klassischen Triple-A-Blockbustern bis hinzu kleineren Indie-Produktionen reichen. Zu den ersten Angeboten, die zum Start der „Days of Play“ am morgigen Mittwoch zur Verfügung stehen werden, gehören die folgenden Titel:

LEGO Star Wars: Skywalker Saga

Dying Light 2_ Stay Human

Destiny 2: Witch Queen

Far Cry 6: Standard Edition

Auch der PlayStation Direct-Store wird in den nächsten Wochen für das eine oder andere interessante Angebot zu haben sein. Bestätigt wurden hier Produkte wie der DualSense-Controller der PS5, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ (PS5), „Sackboy: A Big Adventure“ (PS5), „The Last of Us Part 2“ (PS4), das „PlayStation VR Mega Pack“ und diverses PS5-Zubehör. Ein regelmäßiger Blick auf die Website des PlayStation Director-Stores lohnt also.

Ebenfalls berücksichtigt wird der PlayStation Gear-Store, in dem vom 25. Mai bis zum 8. Juni 2022 nicht nur Rabatte in Höhe von 20 Prozent auf das angebotene Merchandise warten. Hinzukommen drei spezielle Aktionstage mit den folgenden Extras:

Gebt am 25. Mai 50 € aus und sichert euch einen kostenlosen Dosenkühler zu eurer Bestellung dazu.

Kauft am 26. Mai zwei Artikel von God of War und bekommt einen dritten kostenlos.

Am 27. Mai gibt es für 24 Stunden ein „5 unter 5€ “ Angebot der PlayStation Shapes.

Den vorläufigen Schlusspunkt setzen die DualSense-Versionen in den Farben „Weiß“, „Midnight Black“, „Cosmic Red“, „Starlight Blue“, „Nova Pink“ und „Galactic Purple“, deren Preise bei Händlern rund um den Globus reduziert werden.

