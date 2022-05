Destroy All Humans: Clone Carnage geleakt und erste Details

Destroy All Humans:

Mit "Destroy All Humans! – Clone Carnage" wurde ein weiteres Projekt in den Xbox und Epic Stores geleakt. Laut Beschreibung handelt es sich um einen "Standalone-DLC". Erste Bilder und Details liegen vor.

Update: Dem Store von Epic Games ließ sich entnehmen, dass „Clone Carnage“ als Vorbestellerbonus für „Destroy All Humans! 2: Reprobed“ vergeben wird. So hieß es dort: „Kaufe jetzt vorab und erhalte den eigenständigen Mehrspieler-DLC Destroy all Humans – Clone Carnage kostenlos.“

Der Eintrag wurde wieder entfernt. Doch auch Trophäen wurden bereits entdeckt.

Ursprüngliche Meldung: Im Xbox Store wurden schon häufiger neue Spiele geleakt. Und auch in dieser Woche kamen die Betreiber offenbar einer Ankündigung zuvor. Denn es erfolgte die inoffizielle Enthüllung von „Destroy All Humans! – Clone Carnage“.

Als „Standalone-DLC“ bezeichnet soll „Clone Carnage“ Spielern die Möglichkeit bieten, mit bis zu vier Teilnehmern online und zwei Teilnehmern über einen lokalen Splitscreen-Modus Zerstörung anzurichten. Das Spiel wird außerdem vier Modi und sechs verschiedene Karten bieten.

Nachfolgend lest ihr die vollständige Beschreibung aus dem Xbox Store, in der auch die Unterstützung des geteilten Bildschirms erwähnt wird: „Verursache Chaos in Clone Carnage! Dieser eigenständige DLC enthält 4 Modi, 6 Karten und einen Mehrspielermodus mit bis zu 4 Spielern. Mit geteiltem Bildschirm könnt ihr den Schaden im lokalen 2-Spieler-Mehrspielermodus verdoppeln.“

Zu den erwähnten Modi in „Destroy All Humans! – Clone Carnage“ gehören Rampage, Armageddon, Race und Abduction. Weitere Details zum Spiel/DLC sind bisher nicht bekannt. Doch eine offizielle Ankündigung von THQ Nordic wird wahrscheinlich in naher Zukunft erfolgen.

Einschlägige Erfahrungen konnte THQ Nordic bereits sammeln. Vor zwei Jahren wurde im Store die Existenz von „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ quasi bestätigt. Später gab THQ Nordic die Existenz des Spiels offiziell bekannt.

Im Fall von „Destroy All Humans! – Clone Carnage“ wird angenommen, dass der Titel mit dem kommenden Remake „Destroy All Humans! 2: Reprobed“, das im vergangenen September angekündigt und von PlayStation versehentlich enthüllt wurde, in Verbindung steht. Sobald die offizielle Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es bei uns.

