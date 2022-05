Dragon’s Dogma: Website zum 10. Jubiläum gestartet – Was ist mit einem Nachfolger?

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung des ersten „Dragon’s Dogma“-Abenteuers, das im Mai 2012 für die Xbox 360 und die PlayStation 3 veröffentlicht wurde, zehn Jahre ins Land gezogen. Ein Jubiläum, das der verantwortliche Publisher Capcom mit einer eigens eingerichteten Website feiert.

Zum zehnten Jubiläum von „Dragon’s Dogma“ führte Capcom aus: „Ab Mai 2022 feiert Dragon’s Dogma sein 10-jähriges Jubiläum. Danke, Arisen, dass du zu den Waffen gegriffen und die unmöglichen Herausforderungen, die vor dir liegen, gemeistert hast. Wir sind für Ihre Unterstützung in all den Jahren für immer dankbar und hoffen, dass Sie sich uns an dieser bedeutsamen Feier von Dragon’s Dogma anschließen werden!“

Doch wie geht es mit der Marke weiter?

Einen Nachfolger zu „Dragon’s Dogma“ kündigte Capcom bisher nicht an. Allerdings tauchte ein mögliches Sequel in der Vergangenheit gleich in zwei Leaks. Zum einen im großen Capcom-Leak aus dem November 2020, der auf einen Hacker-Angriff auf das japanische Unternehmen zurückzuführen war. Zudem war „Dragon’s Dogma 2“ im GeForce-Leak zu finden, der im September des vergangenen Jahres seine Runden durch die Weiten des Webs drehte.

Darüber hinaus wies Capcom in einem kürzlichen Statement darauf hin, dass man einer Wiederbelebung älterer Marken durchaus offen gegenüberstehe, sofern die entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Nach dem PS3- und Xbox 360-Release im Jahr 2012 wurde „Dragon’s Dogma“ 2016 auf den PC portiert. Überarbeitete Versionen für die PS4 und die Xbox One erschienen im Jahr 2017. Gefolgt von einer Switch-Umsetzung, die 2019 veröffentlicht wurde.

Den vorläufigen Schlusspunkt setzte eine animierte und siebenteilige Serie zu „Dragon’s Dogma“, die im September 2020 Kurs auf den Streaming-Dienst Netflix nahm.

