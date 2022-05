PS Plus Essential, Extra und Premium: Offizieller Leitfaden und vollständiges Lineup für Asien

Während sich europäische Spieler bis Juni 2022 gedulden müssen, ging das dreistufige PlayStation Plus-Modell in dieser Woche in Asien an den Start. Zusammen mit der Umstellung wurde eine Webseite veröffentlicht, der sich das dortige Launch-Angebot entnehmen lässt.

Die neu veröffentlichten asiatischen Auflistungen zeigen zusätzliche Spiele, die in der vorherigen Ankündigung nicht aufgeführt waren. Im Gegenzug scheinen in Asien einige Spiele zunächst zu fehlen. Denn Sony sprach während der Ankündigung des dreistufigen PlayStation Plus-Modells von 400 PS4- und PS5-Spielen, die ein Teil des Abos werden. Die Liste in Hongkong umfasst derzeit knapp über 200 dieser Games. Hinzukommen allerhand Klassiker.

Vollständige Listen: Die Übersicht über die aktuell verfügbaren PS Plus-Games, Klassiker und Game Trials könnt ihr euch auf der Webseite von PlayStation Hongkong sowie aufgelistet im Resetera-Forum anschauen. Cloud-Spiele inkl. PS3-Games sind nicht verfügbar, da es sich um eine Region ohne PS Now-Support handelt.

Weitere Spiele folgen in Kürze

Auf der aktualisierten Website von Sony in Hongkong wurde am Montag in einem FAQ-Abschnitt darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit von Classics, Game Trials und Inhalten des Game-Katalogs „je nach Zeit, Land/Region und Plan“ variieren kann.

Ebenfalls heißt es: „Weitere Titel werden in Kürze hinzugefügt, zusammen mit den Listen der Katalogspiele, die in jedem Land/jeder Region verfügbar sind, wenn PlayStation Plus eingeführt wird.“ Ein wirklicher Vergleich lässt sich erst aufstellen, sobald das dreistufige PlayStation Plus-Modell weltweit an den Start ging.

Derzeit als Game Trials (ab Premium/Deluxe) verfügbar sind in den unterstützten asiatischen Ländern: „Horizon Forbidden West“, „Tiny Tina’s Wonderlands“, „Cyberpunk 2077“, „WWE 2K22“, „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, „Hot Wheels Unleashed“, „Lego City Undercover“, Biomutant“, „Farming Simulator 22“, „MotoGP 22″“, „The Cruel King and the Great Hero“ und „Elex 2“.

Die neuen PlayStation Plus-Tarife Essential, Extra und Premium (bzw. Deluxe in Ländern ohne Cloud-Support) werden in Japan voraussichtlich am 1. Juni, in Amerika am 13. Juni und in Europa am 22. Juni eingeführt.

Offizieller Leitfaden veröffentlicht

Auch in Europa bereitet sich Sony auf die Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Modells vor, was in dieser Woche mit der Veröffentlichung eines offiziellen Leitfadens einherging. Bahnbrechende neue Informationen enthält er zwar nicht. Allerdings können sich Interessenten noch einmal auf den neusten Stand bringen.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Das neue PS Plus startet mit rund 700 Titeln, die auf die drei Mitgliedschaften verteilt sind.

Laufende PS Plus-Mitgliedschaften werden in die Stufe Essential umgestellt.

PlayStation Now-Mitglieder migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die Gebühren während der bereits bezahlten Mitgliedschaft erhöhen.

PlayStation Now wird mit der Umstellung eingestellt.

PlayStation Plus Essential erhält (wie bisher) am ersten Dienstag eines Monats neue Spiele.

Mitte des Monats erfolgt eine monatliche Aktualisierung mit neuen Spielen für die Tarife PlayStation Plus Extra und Premium. Die Anzahl variiert von Monat zu Monat.

Einige PSP- und PlayStation-Klassiker erhalten Trophäen. Diese Funktion ist für Entwickler optional.

Gespeicherte Spieldaten aus den Game Trials können beim Kauf des Spiels übertragen werden.

In Game Trials erspielte Trophäen bleiben den Spielern erhalten, auch wenn sie die Vollversion nicht kaufen.

PlayStation Plus-Spiele unterstützen DLC und Addons.

PS Plus-Spiele können offline gespielt werden, allerdings ist bei Extra- und Premium-Spielen alle sieben Tage eine Serververbindung notwendig.

PS Plus- und PS Now-Spiele, die in PS Plus verfügbar sind, müssen mit der Umstellung nicht erneut heruntergeladen werden.

Weitere Fragen und Antworten zur Umstellung auf das dreistufige PlayStation Plus-Modell findet ihr im Leitfaden auf dem PlayStation Blog.

Diese drei Stufen bietet das neue PS Plus

Nachfolgend haben wir nochmal einmal die Vorteile der drei Stufen samt ihrer Preise aufgelistet.

Essential – 59,99 Euro pro Jahr

Umfasst die bisherigen Vorteile von PS Plus. Dazu gehören Spiele für PS4 und PS5, Zugang zum Online-Multiplayer, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher und mehr.

Extra – 99,99 Euro pro Jahr

Alle Vorteile von Essential

PS4- und PS5-Spielekatalog

Premium – 119,99 Euro pro Jahr

Alle Vorteile von Essential und Extra

PlayStation-, PS2- und PSP-Klassikerspielekatalog sowie PS3-Remaster

Zugriff auf Cloud-Streaming für PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele

Zeitlich begrenzte Spieltestversionen

Originale PS3-Spiele über Cloud-Streaming

