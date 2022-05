State of Play: Insider grenzt möglichen Termin für neue Show ein – Update

Während Sony auf die Ankündigung einer neuen State of Play-Show warten lässt, möchte ein Insider erfahren haben, dass etwas für die erste Juniwoche geplant ist. Doch was wird gezeigt?

Update 2: Ein weiterer Insider möchte erfahren haben, dass bis September kein großer Showcase geplant ist, was sich mit einem Teil der Aussagen von Jeff Grubb deckt. PlayStation-Spieler müssen vermutlich noch reichlich Geduld aufbringen.

Update vom 15. Mai 2022: In einem Tweet ließ Jeff Grubb eine weitere Prognose folgen. Dort erklärt er: „Ich habe auch gehört, dass vor September nichts passieren wird.“ Allerdings würden derartige Aussagen nie in [Reset]era-Threads auftauchen.

Das heißt also: Entweder wird im Juni eine State of Play-Show veranstaltet. Oder ihr müsst euch eventuell bis September gedulden. Wetten werden noch angenommen:

Meldung vom 14. Mai 2022: Die letzte State of Play-Show liegt einige Wochen zurück, sodass es viele PlayStation-Fans inzwischen noch weiteren Ankündigungen und Präsentationen dieser Art dürsten dürfte – vor allem in Hinblick auf die abgesagte E3 2022. Angekündigt wurde eine neue Ausgabe bisher nicht. Allerdings keimten in dieser Woche einschlägige Gerüchte auf.

Sollten sich die neusten Gerüchte bewahrheiten, dann müssen PS4- und PS5-Spieler nur noch etwa zweieinhalb Wochen auf die nächste State of Play warten. Den Angaben des meist gut informierten und sehr vernetzten Spielejournalisten Jeff Grubb zufolge bereitet sich Sony auf eine Show vor, die im Juni stattfinden soll. In der neuesten Ausgabe des GamesBeat Decides-PodcastsGrubb von einer Ausstrahlung in der ersten Juniwoche.

Festnageln lassen möchte sich der Insider aber nicht. Zwar verwies er auf „mehrere Quellen“, die ihm davon berichtet hätten. Allerdings solle das Gerücht mit Vorsicht genossen werden, was bei Gerüchten aber ohnehin die Regel ist.

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Sollte in der ersten Juniwoche tatsächlich eine weitere State of Play-Show stattfinden, stellt sich die Frage, was Sony während des Streams zeigen möchte. Details dazu konnte Grubb laut der eigenen Aussage nicht auftreiben. Er war nicht in der Lage, die Nachricht selbst zu bestätigen – trotz der unterschiedlichen Quellen, auf die er sich beruft.

Auch ist unklar, ob ein einzelnes Spiel vorgestellt wird oder mehrere Neuerscheinungen in den Fokus rücken werden. Mitte März 2022 wurde in einer der raren Sony-Shows das langerwartete „Hogwarts Legacy“ vorgestellt. Erstmals konnte ein Blick auf Gameplay-Szenen geworfen werden. In diesem Sinne wird spekuliert, dass in der nächsten Show vielleicht „Skull and Bones“ zu sehen sein wird, vielleicht auch „Call of Duty“.

Wenn PlayStation-Spieler jedoch von einem Sony-Event hören, kommt ihnen meist ein ganz anderer Titel in den Sinn: „God of War: Ragnarök“ befindet sich weiterhin in der Entwicklung, ohne dass es in den vergangenen Monaten zu größeren Präsentationen kam. Viele Fans warten ganz ungeduldig darauf, mehr über den Titel zu erfahren.

Nach mehreren Gerüchten über den Zustand von „God of War: Ragnarök“ bekräftigte Sony ein weiteres Mal, dass der Titel tatsächlich in diesem Jahr in den Handel kommen wird. Zumindest im März war der potentielle Blockbuster noch nicht bereit, gezeigt zu werden. Später betonte ein Insider, dass eine State of Play für „God of War: Ragnarök“ im Mai zu früh wäre.

