No Man’s Sky: Leviathan Expedition führt Roguelike-Erfahrung ein – Trailer

Die Leviathan Expedition ist seit dem heutigen Mittwoch verfügbar. Alle relevanten Infos und der Trailer findet ihr in dieser Meldung.

"No Man's Sky" hat seine siebte Expedition erhalten.

Für etwa sechs Wochen steht jetzt in „No Man’s Sky“ die Leviathan Expedition zur Verfügung. Dieses Mal bekommen die Spieler etwas völlig anderes geliefert, wie der Entwickler mitteilt. So handelt es sich um eine Art Rollenspiel, bei dem ihr in einer Zeitschleife feststeckt.

Jeder Tod bringt euch an den Anfang zurück

Wenn ihr während der Expedition sterbt, gehen eure erzielten Fortschritte verloren. Allerdings helft ihr der Community dabei, gemeinsam der Zeitschleife zu entkommen.

„Der Schwierigkeitsgrad wurde auf verschiedene Arten erhöht, aber jeder Tod bedeutet ein Zurücksetzen der Schleife und eine neue Proc-Gen-Ausrüstung. Um das Ziel, mit nur einem Leben aus der Schleife auszubrechen, leichter zu erreichen, kann die Community gemeinsam an einem dauerhaften, globalen Ziel arbeiten. Dabei wird die Qualität und Häufigkeit der Upgrade-Belohnungen, die während jeder Schleife gefunden werden, dauerhaft verbessert“, erklärt Hello Games.

Zu den Belohnungen gehören zum Beispiel eine Walfänger-Tarnung, eine Raumschiff-Leuchtspur und eine Mini-Bio-Fregatte. Die ultimative Belohnung ist laut Entwickler aber die erste lebende Fregatte, bei der es sich um eine auffällige Bestie mit Tentakeln handelt.

Player-versus-Player-Gefechte gibt es während der Expedition nicht. Diese Funktion hat das Entwicklerteam ausgeschaltet.

Neben der neuen Expedition werden durch das ausgespielte Update diverse Fehlerbehebungen vorgenommen. Unter anderem gehört nun ein GPU-Absturz auf der PS4 der Vergangenheit an. Die ausführlichen Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite des Survival-Abenteuers.

Hier der Trailer zur neuen Expedition:

