Sniper Elite 5: Testwertungen in der Übersicht

Mit "Sniper Elite 5" erscheint in dieser Woche der nächste Shooter. Doch lohnt der Kauf? Die ersten Testwertungen liefern auf diese Frage eine Antwort.

Passend zum bevorstehenden Launch von „Sniper Elite 5“, der am morgigen Donnerstag erfolgt, gingen die ersten Testwertungen an den Start. Einige der Reviews wurden bereits auf Metacritic zusammengetragen, wobei der PS5-Version des Shooters zunächst zehn Wertungen zugeordnet wurden.

Basierend auf den zehn Reviews kommt die PS5-Version von „Sniper Elite 5“ auf einen Metascore von 80. Den anderen Plattformen wurden deutlich weniger Wertungen zugeordnet, sodass der Metascore dort weniger aussagekräftig ist. Im Fall der Xbox-Version ist es momentan eine 75.

Das sagen die Fachmedien

Nicht weniger interessant als die Zahlen sind die Fazits, die von den Testern verfasst wurden. Nachfolgend lest ihr drei Stimmen:

So meint: „Bei diesem Spiel wird das Rad für Stealth-Shooter nicht neu erfunden, aber es ist ein durchdachter Aufguss von Elementen und Ideen aus mehreren genrebestimmenden Franchises. Das Ergebnis ist ein Cocktail, der Spaß macht, so lange er funktioniert.“

Metro GameCentral schlussfolgert: „Mehr hochgradig süchtig machendes Nazi-Gehirngeknalle, das fast jeden Aspekt des Erlebnisses verbessert – vor allem in Bezug auf die offene Welt und die erweiterten Waffenoptionen.“

Etwas weniger zufrieden war Press Start Australia: „Sniper Elite 5 ist unbestreitbar ein besseres Spiel als der Vorgänger. Jeder Spielabschnitt ist mäßig vollgepackt mit Aufgaben und die Kills machen unendlich viel Spaß. Aber einige veraltete Design-Entscheidungen, eine todgeweihte Umgebung und eine langweilige Geschichte verhindern, dass es sein volles Potenzial erreicht.“

Testwertungen in der Übersicht:

God is a Geek – 85

App Trigger – 85

WellPlayed – 80

Metro GameCentral – 80

GameSpew – 80

GamingBolt – 80

PC Games – 80

Hey Poor Player – 80

Attack of the Fanboy – 80

Press Start Australia – 70

Selbst ein Bild vom Shooter könnt ihr euch ab morgen machen: „Sniper Elite 5“ wird am 26. Mai 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Bei Händlern wie Amazon erfolgt der reguläre Verkaufsstart aufgrund des Feiertags erst am Freitag. PlayStation Store-User können ab Mitternacht loslegen.

