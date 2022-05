Temtem: Termin der Vollversion inkl. neuer Inhalte angekündigt

Bereits Ende 2020 erhielten PlayStation 5-Spieler eine Early Access-Version des Rollenspiels „Temtem“. Nun haben der verantwortliche Publisher Humble Games und das Entwicklerstudio Crema einen offiziellen Erscheinungstermin für die Vollversion bekanntgegeben.

Einige neue Inhalte an Bord

Demnach wird „Temtem“ am 6. September 2022 den Early Access verlassen und in vollem Umfang für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Die Konsolenversionen sollen sowohl in einer digitalen als auch einer physischen Version erhältlich sein. Eine Digital Deluxe Edition ist ebenfalls in Planung und soll neben dem eigentlichen Spiel auch einige kosmetische Bonusgegenstände mit sich bringen.

Allerdings wird die Vollversion auch einige neue Inhalte mit sich bringen. Unter anderem sollen die Spieler saisonale Updates sowie einen Battle Pass geboten bekommen, der sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Belohnungen umfasst. Darüber hinaus verspricht Crema auch eine neue Endgame-Insel, die das Fliegende Archipel vervollständigen soll. Auf der Insel wird man neue Aktivitäten, neue Orte zum Einkaufen sowie Gebiete zum Erkunden finden. Abschließend werden euch wöchentliche Quests stets bei Laune halten.

In „Temtem“ werden die Spieler die namensgebenden Kreaturen bändigen und die sechs Inseln des Fliegenden Archipels hautnah erleben können. Auf ihrer Reise werden sie neue Spezies entdecken, Freunde kennenlernen und Kämpfe bestreiten, um sich als bester Temtem-Bändiger auszuzeichnen. Eine Story-Kampagne bringt einem die gesamte Hintergrundgeschichte dieser Welt nahe und lässt einen so manches Abenteuer erleben, ehe man sich auch online mit anderen Bändigern messen kann.

Weitere Nachrichten zu „Temtem“ kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken. Zudem haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer bereitgestellt, der einem noch einmal einen Eindruck von dem farbenfrohen Abenteuer vermittelt.

