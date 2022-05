PlayStation: Hälfte der neuen Titel sollen bis 2025 für PC und Mobile erscheinen

Im Rahmen eines aktuellen Business-Meetings wies Sony Interactive Entertainments Präsident Jim Ryan darauf hin, dass sein Unternehmen in den kommenden Jahren verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie setzen wird. Bis 2025 soll demnach die Hälfte aller neuen Titel für den PC und die Mobile-Plattformen erscheinen.

Nachdem Sony Interactive Entertainments Jim Ryan in den vergangenen Monaten gleich mehrfach darauf hinwies, dass sein Unternehmen zukünftig verstärkt auf Multiplattform-Produktionen setzen wird, wurde Ryan in einem aktuellen Business-Meeting etwas konkreter.

Wie es in diesem heißt, möchte Sony Interactive Entertainment bis 2025 die Hälfte seiner neuen Titel nicht nur auf den PlayStation-Konsolen, sondern zudem auf dem PC und den Mobile-Systemen veröffentlichen. Laut Ryan wird es seinem Unternehmen zukünftig darum gehen, die „reichhaltigen Welten der hauseigenen Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, anstatt die eigene Zielgruppe einzuschränken.“

Sony Interactive Entertainment möchte den kompletten Gaming-Markt erschließen

Ryan: „Durch die Ausweitung auf PC und Mobilgeräte, und es muss gesagt werden… auch auf Live-Dienste, haben wir die Möglichkeit, von einer Situation, in der wir nur in einem sehr engen Segment des gesamten Spielesoftwaremarktes präsent sind, zu einer so ziemlich überall vorhandenen Präsenz überzugehen.“

Er ergänzte: „Ich denke, wenn wir dies richtig machen, wenn wir es mit Intelligenz und Exzellenz ausführen, haben wir Chancen für ein signifikantes Wachstum der Anzahl der Menschen, die unsere Spiele spielen. Der Anzahl der Menschen, die unsere Spiele genießen, und der Anzahl von Leuten, die Geld für unsere Spiele ausgeben.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Ryan abschließend: „Ich würde zum Beispiel sagen, wenn es uns gelingt, einen Teil der zwölf Live-Service-Spiele, die wir in den PlayStation Studios entwickeln, […] wenn nur ein Teil davon kritischen und kommerziellen Erfolg hat, wird dies im Laufe der Zeit Auswirkungen haben und unsere Geschäftsstruktur vollständig transformieren.“

Welche Titel als nächstes den Weg auf den PC finden werden, wurde im Zuge des Meetings leider nicht verraten.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren