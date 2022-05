The Quarry: Gameplay-Trailer stellt Spielmechaniken vor – Online-Modus kommt später

2K Games hat einen fast sechsminütigen Trailer zu „The Quarry“ hochgeladen. Darin verschafft euch Will Byles einen Überblick vom Gameplay des erzählerischen Horror-Abenteuers. Anmerkung: Byles ist der zuständige Game Director.

Eine spannende und interaktive Geschichte

Laut dem Entwickler erzählt das Spiel eine „spannende, interaktive Geschichte, die von ikonischen Horrorfilmen aus den 80ern inspiriert wurde.“ Nachfolgend erklärt er die Auswirkungen eurer Entscheidungen, danach spricht er über die Darsteller der Protagonisten. Als Nächstes geht Byles auf die Barrierefreiheitsfunktionen ein. Zu guter Letzt wird die Mehrspieler-Funktion thematisiert, wobei es einen lokalen und einen Online-Multiplayer gibt.

Bei der Online-Variante kann der Host bis zu sieben Spieler einladen. Jedes Mal, wenn eine Entscheidung ansteht, können die Teilnehmer abstimmen und so gemeinsam ihre Geschichte erschaffen. Der Couch-Koop funktioniert wiederum anders: Ihr könnt hier jedem Spieler einen oder mehrere Charaktere zuweisen. Sobald es in der Handlung mit einem anderen Charakter weitergeht, muss der Controller weitergereicht werden.

Leider gibt es eine schlechte Nachricht: Die Entwicklung des Online-Multiplayer verzögert sich, weshalb ihr zur Veröffentlichung darauf verzichten müsst. Als Termin geben die Verantwortlichen den 8. Juli an. Weil „The Quarry“ am 10. Juni in den Handel kommt, müssen sich Online-Spieler also vier Wochen gedulden.

Am besagten Tag erscheint das Horrorspiel für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. Laut einer früheren Aussage von Byles könnt ihr pro Durchlauf mit etwa zehn Stunden Spielzeit rechnen. Wegen des gebotenen Wiederspielwerts könnt ihr mit „The Quarry“ aber noch viel mehr Zeit verbringen.

