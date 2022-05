Battlefield 2042: Season 1 lediglich mit einer neuen Map

In Kürze startet der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" endlich in seine erste Season. Wie die verantwortlichen Entwickler bekannt gaben, werden sich die Spieler im Zuge der Season mit lediglich einer neuen Map arrangieren müssen.

"Battlefield 2042" startet in Kürze in die erste Season.

Nach dem enttäuschenden Launch von „Battlefield 2042“ im November des vergangenen Jahres konzentrierten sich die Entwickler von DICE zunächst auf Updates und Fehlerbehebungen.

Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die erste Season deutlich später startet, als ursprünglich von DICE geplant. Genauer gesagt Anfang Juni. Wie die Verantwortlichen von DICE kurz vor dem Start der ersten Season bekannt gaben, wird die erste Season lediglich eine neue Map mit sich bringen. Dies bestätigte ein Entwickler auf Nachfrage eines Nutzers im offiziellen Forum.

„Ich kann bestätigen, dass wir in dem Video über die Map von Season 1 im Singular sprechen“, hieß es hier kurz und knapp.

DICE stellt die Weiterentwicklung der Hazard-Zone ein

Auch wenn es im aktuellen Geschäftsbericht von Electronic Arts hieß, dass EA und DICE trotz der zuletzt rückläufigen Nutzerzahlen langfristig an „Battlefield 2042“ festhalten werden, zogen die Entwickler kürzlich erste Konsequenzen aus dem durchwachsenen Start von „Battlefield 2042“. Wie es in einer Mitteilung an die Community hieß, wird die Weiterentwicklung der „Hazard-Zone“ eingestellt. Mit neuen Inhalten sollten wir hier also nicht mehr rechnen.

„Wir alle im Team hatten während unserer gesamten Entwicklung große Ambitionen und große Hoffnungen in dieses neue Battlefield-Erlebnis, aber wir sind die ersten, die unsere Hände hochhalten und anerkennen, dass es in Battlefield 2042 nicht das richtige Zuhause gefunden hat“, so DICE.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll in den kommenden Monaten auf Basis des Community-Feedbacks weiter optimiert und ausgebaut werden.

Quelle: EA Community

