Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn-DLC zum Kinofilm angekündigt

Nach einem vorangegangenen Leak in der Steam-Datenbank hat Frontier Developments die Erweiterung „Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn“ offiziell angekündigt. Erscheinen wird sie am 14. Juni 2022 zum Preis von 19,99 Euro für Konsolen und PC.

„Dominion Biosyn“ umfasst eine neue Kampagne, in der Charaktere wie Claire Dearing, Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Lewis Dodgson einen Auftritt haben. Im Spielerlauf stehen die Spieler vor der Aufgabe, eine neue Forschungsanlage zu errichten und mithilfe eines neuen Features in Bernsteinminen seltene Genome auszugraben. Damit sind sie in der Lage, gefiederte prähistorische Spezies zu erschaffen.

Neue unsichtbare Zäune bieten wiederum eine Lösung zur Eindämmung und Kontrolle von Bewohnern, während ein Transportsystem den Spielern die Möglichkeit gibt, Mitarbeiter durch ihre Parks zu bewegen.

Chaostheorie-Modus kommt hinzu

Neu mit „Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn“ ist auch der Chaostheorie-Modus, der ein neues „Was wäre wenn“-Szenario umfasst, das von den Ereignissen in „Jurassic World Dominion“ inspiriert ist. Auch hier gilt es, eine eigene Anlage zu bauen, um Dinosaurier zu beherbergen und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Als neue Spezies kommen der Therizinosaurus, ein Laubfresser mit Gefieder und Klauen, und der Pyroraptor, ein Rudeljäger, hinzu. Obendrauf gibt es den Fleischfresser Dimetrodon, der vor dem Auftauchen der Dinosaurier ausgestorben ist, und Quetzalcoatlus, eines der größten Flugtiere.

„Die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Erweiterung enthält außerdem eine Reihe neuer Dinosaurier-Varianten und Skins, die an Jurassic World Dominion angelehnt sind, darunter der auffallend gefiederte und vernarbte Tyrannosaurus Rex, neue Skins für Dilophosaurus und Parasaurolophus sowie Varianten für den riesigen Dreadnoughtus und den furchterregenden Giganotosaurus“, so die Macher in der heutigen Pressemeldung.

Veröffentlicht wird die Premiumerweiterung parallel zu einem kostenlosen Update, das bestehenden Spielern eine Reihe neuer Funktionen bietet. So sollen neue Mechanismen zur Dinosaurierjagd den Spielern die Möglichkeit geben, Dinosaurierherden schnell zu zähmen, ohne sie betäuben und transportieren zu müssen. Außerdem können die Spieler die Karten der Chaostheorie als Herausforderungsmodus-Levels spielen und der Dinosaurier-Transport wurde verbessert.

„Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn“ erscheint am 14. Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum kostenpflichtigen DLC.

