Stray: Release-Termin für PS4 und PS5 möglicherweise geleakt

"Stray" könnte Mitte Juli 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht werden. Darauf deutet ein Eintrag in der PlayStation-Datenbank hin. Die offizielle Ankündigung des Release-Termins steht noch aus.

Von einer offiziellen Ankündigung ist es zwar weit entfernt. Doch die Zeichen, dass „Stray“ Mitte Juli auf den Markt kommen wird, stehen ganz gut.

Die Betreiber des Twitter-Accounts PlayStationGameSize konnten in der PlayStation-Datenbank das mögliche Veröffentlichungsdatum des Katzenabenteuers entdecken. Sollte sich die Angabe bestätigen, dann erscheint „Stray“ am 19. Juli 2022.

Release im Sommer geplant

Das Spiel wurde ursprünglich im Juni 2020 angekündigt und sollte im Jahr 2021 die Konsolen erobern. Daraus wurde nichts und die die geplante Veröffentlichung wurde auf 2022 verschoben. Zuletzt war von einem Release irgendwann im Sommer dieses Jahres die Rede.

Eine Veröffentlichung von „Stray“ im Juli würde in dieses Zeitfenster passen, was die Chance, dass es sich bei der Nennung des Termins in der PlayStation-Datenbank um keinen Fehler handelt, durchaus erhöht. Die Verwendung eines Platzhalters ist dennoch nicht ausgeschlossen, wie auch diebetonen.

Doch die Hinweise auf einen baldigen Launch verdichten sich: Im vergangenen April wurde bekannt, dass „Stray“ in Südkorea eine erste Alterseinstufung erhielt, was ebenfalls für einen baldigen Launch sprach.

In „Stray“ sind die Spieler damit beschäftigt, eine zunehmend zerfallende Cyber-Stadt zu erkunden. In der Rolle einer Katze interagieren sie mit der Umgebung und den Bewohnern. Im Laufe des Abenteuers gilt es, sich mit der Drohne B12 anzufreunden, die der Katze dabei hilft, einen Weg aus der Stadt zu finden und Bedrohungen zu umgehen.

Letztendlich müssen sich die Spieler in „Stray“ mit Puzzles beziehungsweise Rätseln arrangieren und verschiedene Bedrohungen abwehren. Möglich ist das nach dem Launch auf den Plattformen PC, PlayStation 4 und PlayStation 5.

