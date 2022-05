The Callisto Protocol: Entwickler lassen Verbindung mit PUBG offiziell fallen

The Callisto Protocol:

Einst wurde der Sci-fi-Horror "The Callisto Protocol" als neues Spiel im "PUBG"-Universum angekündigt. Nun haben die Entwickler von Striking Force die Verbindung zum Battle Royale-Shooter auch offiziell gekappt.

Bei Striking Distance befindet sich seit einigen Jahren unter der Leitung des „Dead Space“-Schöpfers Glen Schofield ein neuer Sci-fi-Horrortitel namens „The Callisto Protocol“ in Entwicklung. Ursprünglich startete die Arbeit mit dem Ziel, ein Singleplayer-Spiel auf Basis des Battle Royale-Shooters „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ (kurz: PUBG) zu erschaffen.

Zu weit hergeholt

Deshalb hatten die Entwickler nach der Ankündigung Ende 2020 weiterhin betont, dass „The Callisto Protocol“ auch weiterhin im „PUBG“-Universum angesiedelt sein wird, auch wenn die Verbindung doch sehr weit hergeholt zu sein schien. Nun hat Schofield bestätigt, dass man die Verbindung getrennt habe und der Horrortitel seine „eigene Geschichte und Welt“ haben werde.

Doch wie kam es überhaupt zu der ursprünglichen Verbindung? „PUBG“-Entwickler Krafton hatte Striking Distance in die Familie geholt, damit man das Universum des Battle Royale-Shooters erweitert und den Fans der Marke eine packende Geschichte liefert. Dazu sagte Schofield in einem aktuellen Game Informer-Interview: „Als wir hinzukamen, hatte Krafton ein Lore-Team und sie schrieben diese große Geschichte rund um ‚Wo beginnt PUBG? Wo passt es hinein?'“

Und der Horrortitel, der im Jahr 2320 auf dem Jupitermond Callisto angesiedelt ist, wäre meilenweit von der bekannten Zeitlinie entfernt gewesen. Aus diesem Grund habe man die Verbindung im Laufe der Entwicklung auch fallengelassen. Letztendlich habe sich „The Callisto Protocol“ in ein eigenes Universum entwickelt, das in Zukunft auch weiter bedient werden soll. Die Entwickler hatten in der Vergangenheit bereits betont, dass entsprechende Filme, Serien, Bücher und mehr auf Basis der Marke erscheinen könnten.

Nichtsdestotrotz hat Schofield verraten, dass sich „PUBG“-Fans auf einige kleine Überraschungen freuen können, wenn sie „The Callisto Protocol“ spielen. Wie diese jedoch aussehen werden, ließ er offen.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

„The Callisto Protocol“ soll laut aktuellen Informationen in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen. Nach den ursprünglich angekündigten PlayStation 5-, Xbox Series X/S- und PC-Versionen wurden zuletzt auch Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One bestätigt.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren