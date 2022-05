Gotham Knights: Entwickler ändern Beschreibung von Batgirl nach Kritik

Lange müssen die Fans nicht mehr auf das neueste Spiel in Gotham City warten. „Gotham Knights“ war ursprünglich eigentlich für 2021 geplant, musste jedoch mehrfach verschoben werden. Nun soll das Abenteuer rund um Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin am 25. Oktober 2022 veröffentlicht werden.

Wenige Monate vor dem Release gewähren die Entwickler von WB Games Montréal weitere Einblicke in die Geschichte und das Setting von „Gotham Knights“. Die Beschreibung von Barbara Gordon, alias Batgirl, ist einigen Fans jedoch sauer aufgestoßen.

Entwickler rudern bei unsensibler Beschreibung zurück

Auf der offiziellen Webseite des Spiels wurde der Werdegang von Barbara Gordon als Batgirl und Oracle beschrieben. Barbara, die Tocher von Police Commissioner James Gordon, war lange Zeit als Batgirl bekannt. Nach einem Zusammentreffen mit dem Joker im 1988 veröffentlichten Comic „The Killing Joke“ wurde sie jedoch gelähmt und war an den Rollstuhl gefesselt. Fortan fungierte sie unter dem Namen Oracle und unterstützte Batman mit ihrer ausgeklügelten Technologie. In den Comics wurde sie in späteren Jahren geheilt und konnte als Batgirl zurückkehren.

Scheinbar ist dies auch im kommenden „Gotham Knights“ so. Die Beschreibung des Charakters sei laut einigen Fans jedoch unnötig unsensibel ausgefallen. Die Biografie besagte, dass Gordon durch den Tod ihres Vaters angespornt wurde, „sich von ihren Wunden zu erholen, damit sie als Batgirl in den aktiven Dienst zurückkehren kann“. Einige Fans warfen WB Games Montréal vor, sich abgedroschenen Comic-Klischees zu bedienen, in denen die Helden ihre Behinderung durch schiere Willenskraft überwinden können.

Der Creative Director des Spiels, Patrick Redding, ging kürzlich im offiziellen „Gotham Knights“-Discord auf die Kritik ein. Redding verriet, dass sich das Team aufgrund der erhaltenen Kritik mit AbleGamers, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Verbesserung der Barrierefreiheit in der Videospielbranche einsetzt, zusammengearbeitet hat. So hätten die Entwickler mehr über die verschiedenen Arten von Wirbelsäulenverletzungen und die Möglichkeiten zur Wiedererlangung der Mobilität erfahren.

„Wie bei vielen unserer Charaktere und Handlungselemente unterscheiden sich auch die Umstände von Barbaras Verletzungen in einigen wichtigen Punkten von der Darstellung in den Comics“, so Redding. „Barbara hat [in Gotham Knights] mehrere Operationen hinter sich, gefolgt von einer Menge Physiotherapie und Schmerzbehandlung.“ Redding erklärte weiter, dass das Team die Kritik anerkennt und die umstrittene Beschreibung durch folgende ersetzt hat: „Mit umfangreichem Training und Rehabilitation erholte sie sich von ihren Wunden und kehrte in den aktiven Dienst als Batgirl zurück.“

