PlayStation VR2: Angeblich Modern Warfare 2-Erfahrung und Killzone VR in Arbeit

Erhält die PlayStation VR2-Brille zum Launch eine eigenständige "Modern Warfare 2"-Erfahrung? Es ist ein Gerücht, das in dieser Woche in den Umlauf kam. Ebenfalls unbestätigt ist eine Aussage zu "Killzone VR".

Zum Launch von PlayStation VR2 sollen mindestens 20 wichtige Spiele zur Verfügung stehen, die das Virtual Reality-Headset unterstützen. Einige dieser Erfahrungen werden in der kommenden Woche im Rahmen einer State of Play vorgestellt.

Während von den 20 Spielen bislang recht wenige angekündigt wurden, beispielsweise lässt Sony am First-Party-Game „Horizon Call of the Mountain“ arbeiten, geistert das Gerücht durch das Internet, dass Käufer von PlayStatuion VR2 in den Genuss einer VR-Erfahrung zu „Modern Warfare 2“ kommen werden. Sie soll exklusiv und kostenlos für PlayStation VR2 erscheinen.

Dem Bericht (via) zufolge handelt es sich um einen eigenständigen Modus, in dem die Spieler als Tier-1-Operator in den Kampf ziehen.

Gleichzeitig heißt es, dass dieser Modus zusammen mit PSVR2 erscheinen soll. Da der Launch von „Modern Warfare 2“ laut jüngster Ankündigung am 28. Oktober 2022 erfolgen wird, könnte der eine oder andere Spieler die Hoffnung haben, dass der PSVR-Nachfolger vielleicht doch für dieses Jahr geplant ist, nachdem zuletzt eine Veröffentlichung im kommenden Jahr erwartet wurde.

Doch das Gerücht zum exklusiven VR-Modus von „Modern Warfare“ ist alles andere als bestätigt. Für die Verbreitung sorgte der auf Twitter aktive Insider Ralphs Valve, der in der Vergangenheit nicht immer die größte Glaubwürdigkeit genoss, aber besonders häufig und plausibel über die „Call of Duty“-Reihe sprach.

Allerdings wäre eine weitere Kooperation mit Sony trotz der angestrebten Übernahme des Publishers Activision Blizzard durch Microsoft keine große Überraschung. Der Insider Tom Henderson verwies in einem Tweet darauf, dass die Verträge mit Sony mindestens für drei weitere Spiele laufen. Und eine „Call of Duty“-Erfahrung wäre für PlayStation VR2 eine durchaus zugkräftige Sache.

Auch Killzone VR für PSVR2?

Am Wochenende kam ein weiteres Gerücht zur Spieleunterstützung von PlayStation VR2 auf. Bryan Paul von PSVR Without Parole betonte im letzten GamesCast, dass Supermassive Games mit der Entwicklung eines „Killzone VR“-Spiels für die erste PlayStation VR beauftragt wurde.

Nach jahrelanger Entwicklung sei Sony nicht mit dem Fortschritt zufrieden gewesen und beschloss, 2019 intern noch einmal von vorne zu beginnen. Daher wird vermutet, dass dieses „Killzone VR“-Projekt unter den Launch-Titeln für PlayStation VR2 sein wird. Aber auch hier gilt: Derartige Aussagen sind weit von einer Bestätigung entfernt.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Welche Spiele garantiert für PlayStation VR2 in Arbeit sind, erfahren wir in der kommenden Woche. Im Zuge der erwähnten State of Play möchte Sony einige der kommenden VR-Erfahrungen vorstellen. Einzelheiten zur Show sind in einer vorangegangenen Meldung zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2, Killzone VR, PlayStation VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren