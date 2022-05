Gotham Knights: Der Grund für die gestrichenen Last-Gen-Versionen

Die Last-Gen-Versionen von "Gotham Knights" wurden inzwischen eingestellt. Warum das DC-Rollenspiel doch nicht für die alten Konsolen herauskommt, erklärte die geschäftsführende Produzentin in einer Frage-Antwort-Runde.

Ursprünglich wurde „Gotham Knights“ als Cross-Gen-Titel angekündigt. Im Laufe der Entwicklung hat sich Warner Bros. jedoch dazu entschieden, die angestaubten Last-Gen-Konsolen nicht mehr zu berücksichtigen. Darüber haben wir vor knapp drei Wochen berichtet, wo der Publisher zusätzlich 13 Minuten Gameplay und neue Screenshots veröffentlicht hat.

Demzufolge erscheint „Gotham Knights“ nur für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Was das Entwicklerteam zu diesem Schritt bewogen hat, erklärte jetzt die geschäftsführende Produzentin namens Fleur Marty. In einer Frage-Antwort-Runde auf Discord ging sie auf den Last-Gen-Verzicht ein.

Prioritäten mussten gesetzt werden

„Wenn man die Größe und den Umfang von Gotham Knights bedenkt, mussten wir Prioritäten setzen und unsere Bemühungen darauf konzentrieren, das Spiel auf einem zufriedenstellenden Qualitätsniveau für die aktuelle Generation zu liefern.“

Für die PS4- und Xbox One-Spieler tut es Marty leid: „Wir verstehen vollkommen, dass dies für Spieler, die noch keine Current-Gen-Konsole besitzen, ärgerlich ist, und glauben Sie mir, wir haben diese Entscheidung wirklich nicht leichtfertig getroffen. Aber am Ende wollten wir uns darauf konzentrieren, ein Spiel zu liefern, auf das wir wirklich stolz sind.“

Warner Bros. entscheidet sich also gegen eine größere Reichweite, um eine hohe Qualität mit ausreichend Inhalten zu gewährleisten. Eine lobenswerte Entscheidung des amerikanischen Videospielunternehmens.

Weitere Meldungen zu „Gotham Knights“:

Erwarten können die Spieler eine offene und lebhafte Nachbildung von Gotham City. Die Stadt setzt sich aus verschiedenen Bezirken zusammen, in denen unterschiedliche Bürgergruppen anzutreffen sind. Je nachdem, wo ihr euch befindet, werden die Bürger anders auf euch reagieren. Weil an jeder Ecke in der Stadt Verbrechen begangen werden, haben die Gotham-Ritter ausreichend zu tun. Zudem ändert sich das Wetter von Nacht zu Nacht und ihr könnt zahlreiche Gebäude betreten.

Die Veröffentlichung ist für den 25. Oktober dieses Jahres geplant.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren