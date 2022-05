PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

Eine neue Woche steht vor der Tür und damit mal wieder einige frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Games. Welche Spiele genau auf euch warten, das erfahrt ihr wie immer in unserer kleinen Übersicht.

In der kommenden Woche finden natürlich einmal mehr einige neue Games für PS4 und PS5 ihren Weg in den Handel. Im Vergleich zur Vorwoche sinkt die Zahl der Neuveröffentlichungen minimal von acht auf sieben. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, verraten wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen.

SnowRunner (PS5)

Release: 31. Mai 2022

Den Anfang in der neuen Woche macht die Simulation „SnowRunner“, die bereits für die PlayStation 4 verfügbar ist. Nun wagt der Titel den Sprung auf die PS5. In diesem Spiel klemmt ihr euch hinter das Steuer verschiedener leistungsstarker Fahrzeuge und müsst euch den Weg durch äußerst herausforderndes Gelände bahnen. Ihr müsst Eis, Schlamm, Schnee und Wasser überwinden, um letztendlich euer Ziel erreichen zu können.

Auf Sonys aktueller Konsole erscheint das Spiel in einer technisch überarbeiteten Version. Das bedeutet, dass ihr euch unter anderem über eine verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten sowie 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS freuen dürft. Zudem unterstützt der Titel ebenfalls die Features des DualSense-Controllers, von denen das Game regen Gebrauch machen soll.

Silt (PS4, PS5)

Release: 1. Juni 2022

Im düsteren Abenteuerspiel „Silt“ erkundet ihr derweil in der Rolle eines Tauchers die Tiefen des Ozeans, um dort verborgene Geheimnisse aufzudecken. Um dieses Ziel erreichen zu können, dürft ihr von den dort lebenden Kreaturen Besitz ergreifen und sie so kurzzeitig kontrollieren.

Nur wenn ihr dies tut und geschickt kombiniert, könnt ihr die Rätsel des Titels lösen und immer weiter ins Herz der Dunkelheit vordringen. Visuell bietet euch das Spiel einen monochromen (Schwarz-Weiß) Stil, der von den den Zeichnungen des Künstlers Mr. Mead inspiriert wurden.

Behind the Frame: Das schönste Bild (PS4)

Release: 2. Juni 2022

Mit „Behind the Frame: Das schönste Bild“ erwartet euch ein weiteres Adventure-Game, in dem ihr die interaktive Geschichte einer aufstrebenden Künstlerin erlebt. Diese steht kurz vor der Vollendung ihres bisher größten Kunstwerks, das bald in einer Galerie ausgestellt werden soll.

Die Entwickler möchten mit ihrem Titel eine entspannte Spielerfahrung bieten, bei dem ihr das Tempo bestimmen könnt. Dabei soll nichts so sein, wie es scheint, denn hinter jedem Bilder, das ihr findet, soll sich eine interessante Geschichte verbergen.

Gigapocalypse (PS4)

Release: 2. Juni 2022

In „Gigapocalypse“ ist der Name Programm, denn in diesem Actionspiel kontrolliert ihr gewaltige Monster, sogenannte Gigas. Jedes dieser monströsen Geschöpfe verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die ihr auf eurer Zerstörungstour geschickt einsetzen müsst. Inspiriert wurde der Titel unter anderem von Filmklassikern wie „Godzilla“ und „King Kong“ sowie dem Arcade-Urgestein „Rampage“.

Ihr steuert eure Zerstörungsmaschinen in der 2D-Ansicht durch die Levels und macht alles platt, was sich euch in den Weg stellt. Je besser ihr euch schlagt, desto stärker werden eure Gigas. Diese können nämlich in Stufen aufsteigen und so könnt ihr wiederum stärkere Fähigkeiten und einige neue Skins freischalten.

Gravitar: Recharged (PS4, PS5)

Release: 2. Juni 2022

Als einsamer Pilot schlagt ihr euch indes im Shoot ‚em up „Gravitar: Recharged“ durch die Weiten des Alls. Ihr seid weit von eurer Heimat entfernt und müsst euch in einem Gewirr aus euch unbekannten Planeten und Raumstationen zurechtfinden. In jedem Sonnensystem, das ihr durchquert, warten verschiedene Missionen auf euch. Diese sollen eure fliegerischen Fähigkeiten immer unterschiedlich stark fordern.

Dem einen oder anderen älteren Gamer dürfte der Name des Spiels darüber hinaus sicherlich bekannt vorkommen und tatsächlich lässt Atari hier einen 40 Jahre alten Klassiker wieder neu aufleben. Technisch wurde der Titel natürlich überarbeitet und präsentiert sich in einem etwas zeitgemäßeren Look.

Souldiers (PS4, PS5)

Release: 2. Juni 2022

Sollte euch der Sinn derweil mehr nach einem Metroidvania stehen, könnte „Souldiers“ einen genauere Blick wert sein. Darin verschlägt es euch ins Reich Terragaya, einem geheimnisvollen Land, das an der Schwelle zum Jenseits liegt. Nun ist es die Aufgabe von euch und euren treuen Soldaten, den verantwortlichen Wächter zu finden, um in die nächste Welt hinüberzuwechseln. Das Problem an der Sache: Bisher seid ihr noch gar nicht gestorben.

Herauszufinden, was es mit diesem großen Mysterium genau auf sich hat, ist fortan eure Aufgabe. Ihr schlagt euch mit allerlei gefährlichen Gegnern herum, müsst diverse Rätsel lösen und natürlich die verwinkelte Spielwelt sehr sorgfältig erkunden. Währenddessen wird eure Spielfigur allmählich immer stärker.

Wonder Boy Collection (PS4)

Release: 3. Juni 2022

Den Abschluss bildet die „Wonder Boy Collection“, in denen ihr euch auf eine kleine Zeitreise begeben dürft. Ihr könnt die ersten Abenteuer der SEGA-Reihe nachspielen, die vor sage und schreibe 35 Jahren ihren Anfang nahm. Insgesamt umfasst das Paket satte vier Spiele.

Die Macher versprechen, die Klassiker auf aktuellen Konsolen mit einer zeitgemäßen, präzisen Steuerung versehen zu haben. Des Weiteren gibt es umfangreichere Funktionen als noch in den Originalen. Hierzu zählen unter anderem verschiedene Filter, eine Galerie sowie eine Rückspulfunktion. Die vier Kultspiele sollen sich gleichermaßen sowohl an Neulinge als auch Fans der Reihe richten und beide Gruppe begeistern.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

