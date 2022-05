Indiana Jones: Machine Games‘ Projekt erscheint offenbar nicht Xbox-exklusiv

Anfang des vergangenen Jahres kündigten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks einen neuen „Indiana Jones“-Titel an, der bei den „Wolfenstein“-Machern von Machine Games entsteht.

Nachdem bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung im Januar 2021 spekuliert wurde, dass wir es hier mit einem klassischen Multiplattform-Titel zu tun haben, sorgt ein alter Bekannter nun für neuen Gesprächsstoff. Die Rede ist von Windows Centrals Jez Corden, der im aktuellen „Xbox Two“-Podcast darauf hinwies, dass das besagte „Indiana Jones“-Projekt seinen Informationen zufolge nicht exklusiv für die Xbox-Plattformen erscheinen wird.

Corden auf die Aussage, dass „Indiana Jones“ ein Exklusiv-Titel für die Xbox-Systeme wird: „Das ist es nicht. Die einzige Information, die ich über Indiana Jones hatte, ist, dass es nicht exklusiv war, aber das ist lange her, vielleicht hat sich etwas geändert.“

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Bethesda Softworks beziehungsweise Lucasfilm Games noch aussteht, sollten die Angaben von Corden vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Gegen einen Xbox-exklusiven Release spricht die Tatsache, dass wir es bei „Indiana Jones“ mit einer zugkräftigen Marke zu tun haben, die die Verantwortlichen von Lucasfilm Games beziehungsweise Disney sicherlich auf so vielen Plattformen wie möglich sehen wollen.

Zum Leidwesen der wartenden Community wurde es zuletzt jedoch recht still um den neuen „Indiana Jones“-Titel. Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem vergangenen November, als bestätigt wurde, dass wir uns auf eine ganz neue Geschichte im „Indiana Jones“-Universum freuen dürfen. Wann mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, steht weiter in den Sternen.

Mit etwas Glück ist es im Rahmen des großen „Xbox & Bethesda Games Showcase 2022“ so weit, der am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 19 Uhr unserer Zeit stattfindet.

