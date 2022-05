Sony: So soll Bungie in das Unternehmen integriert werden

Sony will mit künftigen Spielen weiter in den Live-Service-Sektor vordringen. Eine aktive Rolle soll dabei das Studio Bungie einnehmen, das vor allem sein Wissen über die Branche vermitteln soll.

Sonys geplante Übernahme des Studios Bungie sorgte Anfang des Jahres für eine Überraschung. Besonders der enorme Kaufpreis stieß dabei ins Auge: 3,6 Millarden US-Dollar will das japanische Unternehmen für den Entwickler hinlegen.

Noch bevor der Deal ganz in trockenen Tüchern ist, plant Sony jedoch bereits die Integration von Bungie in das Unternehmen. Bungie soll zwar weiterhin unabhängig bleiben, wird aber eine wichtige Rolle bei den künftigen Live-Service-Spielen von Sony einnehmen.

Sony und Bungie richten „SIE Live Service Center of Excellence“ ein

Wie Sony letzte Woche in dem aktuellen Investorenbericht mitteilte, soll das Know-How von Bungie im Bereich der Live-Service-Spiele genutzt werden. Sony will bis 2025 gleich zwölf dieser Spiele gleichzeitig betreiben. Derzeit arbeiten die Entwickler innerhalb der PlayStation-Studios-Infrastruktur einzeln an diesen Titeln. Sony plant jedoch, das Wissen von Bungie bereits ein Jahr nach der Übernahme in alle seine Aktivitäten zu integrieren.

Das langfristige Ziel ist es, eine neue interne Abteilung mit dem Namen „SIE Live Service Center of Excellence“ einzurichten. Diese soll für alle Live-Service-Titel genutzt werden und von der Expertise des Destiny-Studios profitieren. Die neue Abteilung soll unter anderem Aspekte wie Monetarisierung, Design und Konzept oder die Fertigstellung bis zum Launch sowohl in veröffentlichten als auch in kommenden Titeln überprüfen und bewerten.

Kürzlich sprach der CEO von Sony, Kenichiro Yoshida, bereits davon, wie wichtig der Deal mit Bungie für Sony sei. Die Übernahme sei ein großer Schritt für die geplante Multiplattform-Stategie des Unternehmens. Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, ließ zudem durchblicken, dass man mit den Akquisitionen noch nicht fertig sei. Sony würde auch weiterhin „anorganisch wachsen“ wollen.

