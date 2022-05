Star Wars Jedi Survivor: Cal-Darsteller Cameron Monaghan verspricht ein erwachseneres Abenteuer

Pünktlich zum Wochenende hatten Electronic Arts und Respawn Entertainment mit „Star Wars Jedi: Survivor“ den offiziellen Nachfolger zum 2019 veröffentlichten „Star Wars Jedi: Fallen Order“ angekündigt. 2023 soll die Geschichte von Cal Kestis auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC fortgesetzt werden.

Erwachsener und komplexer

Nach der Ankündigung hat sich auch der Schauspieler Cameron Monaghan, der Cal Kestis verkörpert, zu Wort gemeldet und betont, dass das neue Abenteuer „erwachsener“ werden wird. Seit mehreren Jahren arbeitet er mit Respawn Entertainment an „Star Wars Jedi: Survivor“. Allerdings darf er noch nicht allzu viel zum Spiel verraten.

„Ich liebe es, wenn Geschichten mit ihren Charakteren und ihrem Publikum wachsen. Ich freue mich zu präsentieren, an was Lucasfilm, Respawn, EA und ich in den letzten paar Jahren gearbeitet haben. Ich bin stolz sagen zu können, dass Jedi: Survivor eine komplexe, erwachsene und aufregende Fortführung für ein kühnes, ambitioniertes Spiel ist.“

Der zweite Teil wird fünf Jahre nach den Geschehnissen aus „Star Wars Jedi: Fallen Order“ angesiedelt sein, wodurch auch zehn Jahre seit „Die Rache der Sith“ vergangen sind. Interessanterweise stimmt dies zeitlich mit der neuesten Disney Plus-Serie „Obi-Wan Kenobi“ überein, weshalb sich die Spieler schon mögliche Crossover ausmalen. Diesbezüglich haben sich weder Electronic Arts, Respawn Entertainment noch Lucasfilm geäußert.

Die Fans spekulieren auch schon munter, welcher Charakter am Ende des Teaser-Trailers im Bakta-Tank zu sehen ist. Einige erhoffen sich Starkiller aus „Star Wars: The Force Unleashed“, andere rechnen mit einem Klon von Cal. Die Spekulationen werden auch nicht abreißen, solange die Verantwortlichen keine weiteren Details zum Spiel verraten.

