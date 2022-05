Elden Ring: Update 1.04 reduziert offenbar die Schwierigkeit ausgewählter Bosskämpfe

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung des „Elden Ring“-Updates auf die Version 1.04 mehrere Wochen ins Land gezogen. In einem aktuellen Video nahm sich der Youtube-Nutzer „Illusory Wall“ des besagten Patches noch einmal an und fand ein interessantes Detail heraus.

Wie „Illusory Wall“ berichtet, wurden mit dem Update 1.04 ausgewählte Bosskämpfe überarbeitet beziehungsweise ihr Schwierigkeitsgrad leicht gesenkt. Dies betrifft vor allem Bosskämpfe, in denen sich der Spieler beziehungsweise die Spielerin mit mehr als einem Widersacher konfrontiert sehen.

Steht man nach der Installation des Updates 1.04 Bossen wie den Valiant-Gargoyles oder dem Godskin-Duo gegenüber, wird laut „illusory Wall“ deutlich, dass die Aggressivität der Bosse mit dem letzten großen Patch reduziert wurde.

Anzahl der primären Angreifer wurde reduziert

Eine Änderung, die von den Entwicklern von From Software nicht offen kommuniziert wurde. Weiter berichtet „Illusory Wall“, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man in Gruppenkämpfen von mehreren Boss-Gegnern gleichzeitig attackiert wird, spürbar gesenkt wurde. Zudem reduzierte From Software die Anzahl der „primären Angreifer“, was in der Praxis dazu führt, dass sich Boss-Gegner, die nicht der primäre Angreifer sind, eher aus dem Kampf zurückziehen und sich viel weniger aggressiv verhalten als vor dem Update 1.04.

Weitere Details zu diesem Thema liefert euch das entsprechende Video von „Illusory Wall“, das wir natürlich zur Ansicht für euch eingebunden haben. Neben dem gesenkten Schwierigkeitsgrad einzelner Bosskämpfe werden in dem Video noch weitere Änderungen und Neuerungen thematisiert, die mit den letzten Updates Einzug in „Elden Ring“ hielten, ohne dass diese in den offiziellen Changelogs aufgeführt wurden.

Wie seht ihr das Ganze? Begrüßt ihr den gesenkten Schwierigkeitsgrad der einzelnen Bosskämpfe? Oder sollten die Herausforderungen in ihrer ursprünglichen Form enthalten bleiben? Verratet es uns in den Kommentaren.

