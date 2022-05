Gran Turismo 7: Legendäre Fahrzeuge nach Update 1.15 teurer

In "Gran Turismo 7" wurde einer aktuellen Erhebung zufolge an der Preisschraube gedreht. Etliche legendäre Fahrzeuge sind fortan teurer. Die Anhebung basiert auf der realen Marktsituation.

Die Teuerungsrate schlägt nicht nur im echten Leben gnadenlos zu. Auch in „Gran Turismo 7“ wird einiges kostspieliger. Betroffen sind die legendären Luxusfahrzeuge, bei denen es mit dem Update 1.15 offenbar zu Preissteigerungen kam.

Aus einer im Forum von GT Planet zusammengetragenen Liste mit Fahrzeugpreisen geht hervor, dass von den 62 Autos, die beim Luxus-Autohändler erhältlich sind, nach dem jüngsten Update die Preise von 27 Autos nach oben kletterten. Die Preise von 21 Fahrzeugen blieben stabil. Bei einigen Fahrzeugen konnten die neuen Preise noch nicht geprüft werden.

Preisanstieg basiert auf realen Marktpreisen

Der Preis des Ferrari F40 stieg nach der Aktualisierung von 1,35 Millionen Credits auf 2,6 Millionen Credits und verdoppelte sich damit nahezu. Beim Mercedes-Benz 300 SL (W194) stieg der Preis laut Liste von 11 Millionen auf 13 Millionen Credits. Beim Porsche Spyder Type 550/1500RS ging es hingegen um 500.000 Credits nach unten. Im Durchschnitt stiegen die Preise der bei Hagerty verfügbaren Autos um 3,6 Prozent.

Hierbei ist zu beachten, dass es sich um keine willkürlichen Preisänderungen handelt. Schon mit der Veröffentlichung des Spiels am 4. März 2022 wurde bekannt, dass Sony mit der Oldtimer-Versicherungsgesellschaft Hagerty kooperiert, die für die Gestaltung der Spielpreise einer Reihe von Fahrzeugen bei Legend Cars „auf der Grundlage der sich ändernden Werte im echten Leben“ verantwortlich ist.

Dennoch sind viele Spieler von den Preiserhöhungen nicht begeistert. Denn es dauert nun noch länger, bis die legendären Fahrzeuge in die eigene Garage wandern können – bei einer ohnehin schon recht knappen Ausschüttung.

Nach reichlich Kritik von Spielern veröffentlichte Polyphony schon im vergangenen Monat ein Update für „Gran Turismo 7“, das die Wirtschaft im Spiel neu ausbalancierte. Es erhöhte die Belohnungen für Events in der zweiten Hälfte des World Circuit, fügte Belohnungen für das Absolvieren der Rennstreckenerfahrung in Gold- oder Bronze-Resultaten hinzu und erhöhte die Anzahl der Belohnungen in Lobbys. Auch kamen die einstündigen Rennen mit einer ordentlichen Ausschüttung hinzu.

Das Rennspiel „Gran Turismo 7“ kam Anfang März 2022 für die beiden PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 auf den Markt. Die internationalen Testwertungen fielen weitgehend positiv aus. Auch den Test von PLAY3.DE könnt ihr euch zu Gemüte führen, sofern ihr weiterhin mit dem Kauf liebäugelt. Bei Amazon kann „GT7“ zusammen mit dem Logitech G29 zum Sparpreis gekauft werden.

